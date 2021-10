Pourquoi les fans de courses de dragsters devraient écouter le film de Noël de RuPaul

Très bien les reines, prenez votre maquillage et vos shakers à martini parce que RuPaul vient de nous bénir avec un cadeau de Noël en avance.

Nous avons dû être très gentils cette année car l’emblématique drag queen a annoncé son nouveau film comique VH1, The Bitch Who Stole Christmas, qui comprend un casting de vingt reines. Oui, vingt. Cette nouvelle ne manquera pas de donner envie au Grinch de dormir et de rester pour les vacances.

Mama Ru occupera le devant de la scène pour le film de vacances avec Meunier Mayhem, Minj au gingembre, Brooke lynn-hytes, Menthe poivrée, Jan, Latrice royale, Jaymes Mansfield, Gottmik, Morgan McMichaels, Côtelette de porc, tchad michaels, Heidi N Placard, Manteau Kelly, Kimora noir, Laganja Estranja, Manille Luçon, Pandora Boxx, corbeau, Rock M. Sakura et kylie sonique amour.

On dirait que le film, présenté en première le jeudi 2 décembre, sera « 10 à tous les niveaux ».