Pourquoi les fans de Dancing With The Stars espèrent-ils que l’ancien animateur Tom Bergeron est de retour

Fondamentalement, les gens veulent juste que Tom Bergeron revienne dans Dancing with the Stars vraiment, vraiment mauvais (même si les gens sont toujours à l’écoute sans lui) et espèrent maintenant au-delà de tout espoir que ce tweet signifie que cela pourrait bientôt devenir une réalité.

Dancing with the Stars sera de retour sur ABC pour la saison 30 plus tard cette année, mais nous n’avons pas encore de date de première. Le réseau a annoncé que Tyra Banks hébergerait à nouveau, donc si Tom Bergeron revenait, je suppose que ce ne serait pas pour très longtemps.