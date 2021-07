Pourquoi les fans de football chantent Sweet Caroline lors des matchs en Angleterre ?

Les fans anglais montrent leur soutien lors du match de l’Euro 2020 contre l’Allemagne (Photo: Eddie Keogh – The FA/The FA via .)

Pourquoi Sweet Caroline est-elle devenue le chant incontournable des fans de football ?

Les fans anglais ont chanté une joyeuse interprétation après la superbe victoire 2-0 de l’équipe contre l’Allemagne aux Euros 2020.

Un capitaine émotif, Harry Kane, a jailli en entendant les fans célébrer au rythme d’une interview d’après-match.

Et même le manager Gareth Southgate a déclaré lors d’une conférence de presse que vous « ne pouvez pas battre » l’entendre.

Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la chanson de Neil Diamond, sortie pour la première fois en 1969, est devenue un tel hymne pour le foot ?

Voici l’histoire derrière cela.

Pourquoi les fans de football chantent-ils la chanson Sweet Caroline ?

Ce n’est pas tout à fait clair ce qui a poussé les fans anglais à chanter Sweet Caroline dans les tribunes de Wembley lors du match contre l’Allemagne.

À part le fait que c’est une chanson entraînante – et elle est assez émouvante lorsqu’elle est chantée par des milliers de personnes dans une foule.

Les paroles « les bons moments n’ont jamais été aussi bons » convenaient également à la victoire historique de l’Angleterre.

Mais la chanson est utilisée par les fans du club de football de Birmingham Aston Villa depuis 2019.

Un clip de l’équipe elle-même chantant avec enthousiasme est apparu sur Twitter en mai de la même année.

Selon le site sportif Football Predictions, l’utilisation de la chanson par Aston Villa remonte à ce mois de février et à un match contre Stoke City.

Il a été joué sur les haut-parleurs du Britannia Stadium, et peu de temps après, Villa a remporté 12 matchs d’affilée.

Fait intéressant, ce ne sont pas seulement les fans de football, ni même exclusivement les fans de sport britanniques, qui chantent Sweet Caroline.

Vous entendrez la chanson chantée lors des matchs de cricket anglais, ainsi que des matchs de boxe.

Il est également très possible que nous ayons lentement adopté la chanson comme hymne sportif de l’autre côté de l’étang.

À Boston, aux États-Unis, l’équipe de baseball des Red Sox affronte Sweet Caroline à chaque match de nos jours, une tendance qui remonte à 1997.

La légende raconte qu’un bébé de Boston nommé Caroline est né cette année-là d’un membre du personnel du célèbre stade Fenway Park de l’équipe.

Et Amy Tobey, une employée qui contrôlait la musique diffusée sur les haut-parleurs de Fenway Park, a décidé de jouer la chanson en l’honneur de la naissance.

C’est lentement devenu un succès auprès des fans, et en 2002, ils ont commencé à jouer la chanson plus souvent pour remonter le moral des fans pendant les moments difficiles – et c’est resté une rotation régulière depuis.

Dans une vidéo YouTube expliquant comment tout a commencé, l’ancien vice-président exécutif de l’équipe, Charles Steinberg, a déclaré :

« Si les fans allaient chanter, pourquoi ne pas le jouer ? Même le pire jour du point de vue du baseball, la foule chantait toujours.

Peut-être que les fans de foot anglais voulaient simplement mélanger un peu, après des années à chanter la chanson Three Lions (Football’s Coming Home).

25 ans après sa sortie, Three Lions est toujours l’hymne de football le plus joué au Royaume-Uni.

Il est peut-être temps de changer !

