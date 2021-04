Pourquoi les fans de Grey’s Anatomy ne devraient pas avoir de grands espoirs pour la réunion d’avril et de Jackson

Voyez, les gars, voici le truc. Sarah Drew a raison. Même si April et Jackson ont eu beaucoup de bagarres et de faux pas alors qu’ils étaient en couple, une fois qu’ils ont eu leur fille, Harriet, ils ont pris la décision de l’élever ensemble comme amis après leur rupture. Et ils ont pu le faire. Aussi, à cause d’Harriet, l’ancien couple a continué à se voir régulièrement. Au point de Drew, même si April n’a pas été vue sur Grey’s Anatomy depuis près de trois saisons complètes, elle et Jackson continuaient d’interagir tout le temps à cause de leur fille.