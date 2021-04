Pourquoi les fans de Jumanji et de Bad Boys devraient être super motivés par ce que Netflix a à venir

C’est un score majeur pour Netflix à un moment où il perd l’accès aux offres majeures d’autres studios. Certes, Netflix a construit une bibliothèque impressionnante de films et d’émissions de télévision exclusifs, mais que ce soit des séries comme Friends and The Office qui sont déplacées vers HBO Max et Peacock, respectivement, ou Disney + conservant tout ce qui concerne Mouse House, la plate-forme a perdu contenu principal ces derniers temps. Cela ressemble à un gagnant-gagnant des deux côtés, Netflix gagnant des titres de premier plan et Sony enregistrant des revenus supplémentaires depuis qu’il a choisi de ne pas démarrer son propre service de streaming.