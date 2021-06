La photo du nouveau bâtiment a été prise par le journaliste de LA, Erick Weber, qui l’a partagée sur son fil Twitter en sachant que le trio de stars de Harry Potter rejoignait les légendes de DC. Cela inclut Wonder Woman, Superman et Batman. Mais parce que WB a choisi d’inclure Batman de Michael Keaton et Superman de Christopher Reeve, les fans des choix DC de Zack Snyder, Ben Affleck et Henry Cavill, ont vu cela comme un affront.

Cela a conduit à des plaintes en ligne au sujet de Warner Bros. essayant activement d’effacer Cavill et Affleck de l’existence, comme s’ils étaient les frères et sœurs de Marty McFly dans une photographie de Retour vers le futur :