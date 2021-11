Pourquoi les fans de ‘Love & Hip Hop’ pensent que Star est devenue bisexuelle

Joe Budden, rappeur et pionnier du podcast, est à la mode sur Twitter. Alors que Budden fait généralement la une des journaux pour ses opinions non conventionnelles et ses valeurs choquantes, cette fois-ci, les questions concernant sa sexualité sont au premier plan. Au cours de l’épisode du jeudi 4 novembre de son Budden discutant de son attirance pour les hommes et les femmes, beaucoup se demandent s’il s’identifie publiquement comme bisexuel ou bluffe.

« Je suis bisexuel », dit-il. « Comment faire passer cette nouvelle ? Comment faire passer le mot ? Écoutez, j’aime les garçons et les filles. Faites passer le mot. Je suis déprimé. »

L’ancienne star de télé-réalité est sortie avec Love & Hip Hop : la personnalité new-yorkaise Cyn Santana. Les deux étaient fiancés et partagent un fils, Lexington. Leur relation et leur rupture éventuelle ont été relatées dans l’émission. Budden est également sorti et a été lié à Kaylin Garcia, Yaris Sanchez, Esther Baxter, Tahiry Jose, Gloria Velez et Christina Milian.

Mais beaucoup ne croient pas que Budden se réfère réellement à lui-même. Apparemment, le clip viral faisait partie d’une conversation plus longue sur la controverse Rolling Loud Miami de DaBaby dans laquelle il a fait des déclarations controversées sur la communauté LGBTQ+ et le VIH/SIDA. Alors que Budden et ses co-animateurs Ish et Ice discutaient de l’incident de Da Baby, Budden dit à 53h00 : « J’aime les garçons et les filles. »

Budden a ensuite tweeté: « Ahhhh, je vois que le mot est sorti !!! Continuez à faire passer le mot s’il vous plaît. » Que Budden fasse ou non des choses pour les appâts à clics n’a pas encore été déterminé. Pendant ce temps, Twitter a été laissé en pagaille.

Vous laissez tous Joe Budden vous troller – Gaza Jim (@Staydafuckmad) 4 novembre 2021

Cet utilisateur dit que Budden a complètement dupé les utilisateurs de Twitter. Ils n’y adhèrent clairement pas.

Joe Budden plaisantait. Vous êtes tous lents. – chuchoteur vaginal (@UrOpinionStinks) 4 novembre 2021

Un autre utilisateur dit que les gens ne font pas attention. Trop de gens n’ont pas écouté en entier avant de tirer une conclusion.

Vous avez vraiment pris ce clip de @JoeBudden et vous l’avez utilisé. Que diriez-vous d’écouter le podcast et d’obtenir le contexte ? – Salomon (@TwittaAttorney) 4 novembre 2021

Cet utilisateur de Twitter dit que tout le monde tweete et est frénétique sans même écouter le podcast. Ils suggèrent à tout le monde d’écouter en entier pour obtenir le contexte complet. De toute évidence, ils pensent que Budden bluffe.

J’ai l’impression que ce clip de Joe Budden a été sorti de son contexte. – Bobby Breaux (@Robwashere_) 4 novembre 2021

Que Budden dise la vérité ou non devra être confirmé par Budden. Cet utilisateur de Twitter veut voir l’épisode complet avant de prendre sa décision.

Que Joe Budden est aussi fou qu’il en a l’air. MDR. Je ne sais pas quoi croire haha – Javon Sparxx (@JavonSparxx) 4 novembre 2021

Budden a eu tellement de moments tendance que cet utilisateur ne sait pas s’il est honnête ou s’il plaisante. Avec Budden jouant dans le bavardage des médias sociaux, il est difficile de déterminer ce qui est vrai.

J’ai 10 fois plus de respect pour @JoeBudden pour ce podcast le plus récent. Pas assez d’hommes noirs se lèveront et diront qu’ils sont la vérité, alors saluez-le pour vous être tenu dans sa vérité🤝👏🏾 – Mason Davis (@Mjaaee_) 4 novembre 2021

Si Budden est sérieux, cet utilisateur de Twitter affirme que sa révélation est un moment majeur. La misogone et l’homosexualité dans le hip hop sont monnaie courante.

