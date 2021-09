Pourquoi les fans de musique country ne peuvent pas regarder les ACM Awards à la télévision l’année prochaine

Les Academy of County Music Awards (ACM) sont en marche. Fin août, Bloomberg a annoncé que les ACM Awards se dirigeraient vers Amazon, car la société a obtenu les droits de diffuser exclusivement la cérémonie en 2022. Ce changement marquera la première fois qu’une grande remise de prix sera exclusivement diffusée en direct.

Ce changement entrera en vigueur pour la cérémonie de 2022. Amazon et l’Academy of Country Music ont annoncé qu’ils révéleraient la date et le lieu du spectacle à une date ultérieure. Les ACM Awards sont produits chaque année par Dick Clark Productions, qui fait partie du groupe média MRC. Vous vous souviendrez que les ACM Awards avaient déjà été diffusés sur CBS (les 56e ACM Awards ont été diffusés en avril dernier). En juin, CBS a annoncé qu’elle ne diffuserait pas les ACM Awards. Au lieu de cela, le réseau diffusera les CMT Awards en compétition pour la première fois en avril 2022.

Variety a expliqué pourquoi les ACM Awards se dirigent vers un autre service. En juillet, le média a rapporté que CBS était en pourparlers pour diffuser la cérémonie cette année. Cependant, ces pourparlers ont échoué après que Dick Clark Productions a offert 22 millions de dollars pour les droits de diffusion de la cérémonie. Ceux de l’Academy of Country Music et d’Amazon ont exprimé leur enthousiasme face à la nouvelle décision des ACM Awards.

Vernon Sanders, co-directeur de la télévision pour Amazon Studios, a publié une déclaration dans laquelle ils ont exprimé qu’ils étaient ravis d’ajouter plus de contenu pour leurs clients. “Nous sommes ravis de continuer à étendre nos offres de contenu pour les clients Prime Video en étant le lieu exclusif des Academy of Country Music Awards en 2022 et en honorant le meilleur de la musique country”, a déclaré Sanders. “Atteindre cette étape avec nos partenaires de l’Academy of Country Music et du MRC en tant que première grande remise de prix à être diffusée en direct témoigne de notre dévouement et de notre engagement à continuer à divertir et à innover pour notre public.”

Damon Whiteside, PDG de l’Academy of Country Music, a partagé un sentiment similaire, déclarant : “Nous sommes ravis que les Academy of Country Music Awards soient les premiers à faire ce pas de géant vers l’avenir des remises de prix avec Amazon Prime Video. Ce partenariat, qui renforce notre position en tant que cérémonie de remise de prix innovante et progressive, offrira le public le plus large possible et, simultanément, apportera une valeur énorme à nos artistes dont la musique vit dans cet écosystème, permettant aux fans de découvrir et de diffuser de la musique tout en la regardant. »