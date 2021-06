Anticipation pour Spider-Man: No Way Home n’a cessé de croître, alors que d’innombrables rumeurs sur le blockbuster ont tourbillonné en ligne. Et avec l’inclusion de Doctor Strange ainsi que des précédents méchants de la franchise, le public est impatient de voir les premières images. Certains fans de Marvel pensent qu’il pourrait arriver dès demain, notamment parce que c’est l’anniversaire de Tom Holland. Comme l’a souligné un fan sur Twitter,