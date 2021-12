Pourquoi les fans de Star Wars boycottent Star Wars Eclipse

Les fans de Star Wars boycottent Star Wars Eclipse, la nouvelle version de Quantic Dream de la franchise, car le studio aurait favorisé un environnement de travail sexiste, homophobe et raciste.

Annoncé lors des Game Awards, Star Wars Eclipse est en développement chez Quantic Dream, surtout connu pour des titres tels que Detroit : Become Human, Beyond : Two Souls et Heavy Rain. Les fans ne sont pas contents de ça. En 2018, plusieurs médias ont rapporté que le studio était en proie à un langage fanatique et à des attitudes inappropriées envers les employées, en particulier par le fondateur et PDG David Cage et le co-PDG Guillaume de Fondaumière.

Une déclaration officielle du studio est sortie juste après la révélation des premières allégations et rapports.

« Nous nions catégoriquement toutes ces allégations », a déclaré Quantic Dream sur Twitter. « Quantic Dream a déposé une plainte il y a plusieurs mois, et d’autres plaintes suivront. »

IGN note que si Cage et Fondaumière ont remporté un procès en diffamation contre le journal français Le Monde pour avoir rendu compte de ces histoires, Mediapart a toutefois été innocenté de toutes les charges.

Indépendamment des décisions, de nombreux fans de Star Wars ne veulent pas que Quantic Dream travaille sur la franchise. Sur Twitter, #BlackoutStarWarsEclipse a commencé vendredi alors que de nombreux fans, en particulier les membres LGBTQ+ de la communauté, ont lancé une campagne exhortant les autres à boycotter Star Wars Eclipse. Vous trouverez ci-dessous plusieurs des mentions les plus notables.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.