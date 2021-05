Le premier teaser de The Witcher Saison 1 est sorti fin juillet 2019, environ cinq mois avant la première de l’émission en décembre. Si un teaser ou une bande-annonce est en route le plus tôt possible, la saison 2 pourrait sortir beaucoup plus tôt dans l’année que la saison 1. Cela dit, la sortie du teaser de juillet a été programmée pour le panneau Witcher du San Diego Comic-Con, donc mes doigts sont croisés que nous n’attendons pas le prochain SDCC virtuel pour les images.