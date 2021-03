Pourquoi les fans de Walking Dead devraient s’inquiéter pour le père Gabriel, selon la star invitée Robert Patrick

Du point de vue de Mays, cependant, il rentre à la maison pour trouver deux étrangers emportant sa nourriture, sa boisson et son abri probablement durement gagnés, tout en se mettant également en position de tomber sur son frère enchaîné. C’est un vieux non-non, mais pas celui pour lequel Mays semblait prêt à les punir au-delà de cette séquence intense de la roulette russe. Dans son esprit, les paroles et les conseils du père Gabriel étaient des outils suffisamment efficaces pour le ramener aux concepts religieux, et avaient valu aux deux hommes une carte «sortir de la prison de Mays». Donc, pour Robert Patrick, le changement d’avis de Mays récompensé par un meurtre est un signe d’avertissement majeur que le prêtre de Seth Gilliam n’est plus dirigé par l’éthique et la morale. Voici comment Patrick voit Mays et ce qu’il dit que la mort prématurée du personnage implique à propos de Gabriel: