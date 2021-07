Pourquoi les fans de Yellowstone ne devraient probablement pas s’inquiéter de la déchirure de Cole Hauser dans la saison 4

C’est un scénario assez étrange pour plusieurs raisons. D’une part, presque personne dans l’équipe de Yellowstone n’a parlé de la saison 4 avant la prochaine campagne promotionnelle, et encore moins de ce qui se passe après les dix prochains épisodes. Deuxièmement, même lorsque les acteurs et les membres de la distribution font des références au futur, ils le font de la manière la plus vague. Et troisièmement, les mots sans effort optimistes de Cole Hauser sur son avenir à Yellowstone ont été prononcés lors d’une interview “Virtual Happy Hour” sous-vue avec Hall Wines des mois avant que les fans ne soient au courant du retard de la saison 4. (Ce n’est pas que ce soit la première fois qu’il a apparemment renversé les choses.) Lorsqu’on lui a demandé de reprendre le tournage dans le Montana pour la prochaine saison, voici comment Hauser a répondu: