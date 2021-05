Pourquoi les fans huent Roger Goodell au repêchage de la NFL chaque année

Il y a un thème général au début de toutes les procédures de repêchage de la NFL, et il persiste généralement tout au long du premier tour. Alors que le commissaire de la NFL, Roger Goodell, monte sur scène pour annoncer la sélection d’une équipe, un son curieux pleuvra du ciel.

Le repêchage était à Philadelphie en 2017. Les huées étaient encore plus impitoyables et en cascade qu’elles ne l’étaient à New York ou à Chicago.

Les fans de Dallas ne seraient pas montrés en 2018, noyant Goodell dans des huées.

Voici un aperçu:

Philadelphie a hué sans relâche Goodell le premier jour du repêchage en 2017 et le deuxième jour, même si Goodell avait la légende locale Ron Jaworski sur scène pour l’aider.

Ils étaient même sur des panneaux en 2018.

Et en 2019, les huées étaient toujours là, mais il semble qu’ESPN ait fait de l’ingénierie audio pour les réduire.

En 2020, les ébauches de huées ont été faites virtuellement afin que nous puissions sauter cela. Mais en 2021, le repêchage étant redevenu un événement en personne, les fans de Cleveland ont donné aux huées les désirs de Goodell:

C’est un moment rare pour exprimer votre frustration chez Goodell

C’est l’un des rares lieux où les fans peuvent en masse le laisser vraiment l’avoir. Souvent, s’il est dans un stade un dimanche ordinaire, il est dans une loge de luxe et vous ne réaliserez probablement pas qu’il est là. À peu près la seule fois où Goodell est à l’air libre devant des milliers de fans est le repêchage et la présentation du trophée du Super Bowl.

Pour être juste, les fans des Patriots ont saisi cette opportunité et ont couru avec après que leur équipe ait battu les Falcons.

Alors qu’il se promène dans les stades à travers le pays, vous pouvez peut-être vous moquer, et c’est toujours cathartique de lui crier dessus pendant qu’il est à la télévision. Mais ce sont des milliers de personnes qui se réunissent pour le couvrir de huées alors qu’il se tient seul sur scène derrière un micro. Un beau moment aux flambeaux et fourches pour nous tous.

Alors pourquoi on hue?

Écoutez, nous pouvons tous convenir qu’une partie de notre agression refoulée en ce qui concerne Goodell a à voir avec une jalousie de base. Il a une qualité de cuillère en argent en tant que fils d’un politicien et d’un employé de longue date de la NFL. Il est le plus complet des costumes. Il gagnait essentiellement un million de dollars de salaire par franchise en 2015, et c’était en fait une réduction de salaire par rapport à son salaire un an auparavant. Il est la cible facile pour tout problème que vous rencontrez avec la ligue.

Il est l’archétype de toute l’étouffement et des largesses de la ligue: des règles qui font de la NFL la No Fun League, aux scandales sur le terrain comme Spygate, Deflategate et Bountygate. Vous avez des problèmes avec le prix des billets, les suspensions de conduite personnelle, les infractions liées à la drogue, le déménagement de votre équipe ou votre équipe qui fouille votre ville pour un nouveau stade? Exorcisez ce démon juste avant qu’il n’annonce le choix.

Cela ne se rapproche même pas de la façon dont la ligue a gâché de graves problèmes tels que la sécurité des joueurs et la violence domestique. Il est sur le coup pour ceux-là aussi.

Goodell est le shill de la bureaucratie de la NFL (payé par les propriétaires, remarquez), il va donc supporter le poids de la frustration des fans. Il entendra nos huées lors du premier tour du repêchage; c’est tout ce avec quoi nous devons le combattre.

Mais il n’est en fait pas seul dans ce cas

Huer les commissaires est un peu ce que nous faisons en tant que fans de sport en Amérique.

Les amateurs de hockey laissent Gary Bettman absolument l’obtenir chaque année au repêchage de la LNH.

Même Adam Silver, qui est essentiellement le «commissaire cool» des sports américains, reçoit quelques huées. Il avait l’habitude de faire le deuxième tour du repêchage avant d’obtenir le gros travail, et ils le huent alors aussi.

Pour être honnête, son prédécesseur, David Stern, a bien empiré.

Au moins, Stern s’est penché sur le rôle de talon. Goodell, à son crédit, en a aussi, juste un peu.