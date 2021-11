Pourquoi les fans pensent que Bradley Cooper et Irina Shayk sont réunis pour Halloween

Les fans peuvent reconnaître ces yeux bleus n’importe où.

malgré Irina Shayk a donné un aperçu de ses festivités d’Halloween sur Instagram, ses followers ont cru reconnaître un visage familier derrière l’un des masques effrayants : celui de son ex, Bradley Cooper.

« Est-ce que c’est Bradley Cooper ? OMG », a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre a dit : « Oh hey Bradley ! »

Irina a partagé une photo d’elle vêtue d’une tenue de chat entièrement noire, posant à côté d’une personne déguisée en gorille redoutable, avec seulement leurs yeux bleus perçants à travers le déguisement. Plus tard, elle a posté une photo floue de ce qui semble être son compagnon gorille en train de faire des friandises dans les rues de la ville.

Bien qu’il puisse sembler impossible d’identifier l’acteur de Star is Born à partir d’une photo floue, les fans ont souligné un autre élément de preuve pour étayer leur cas. Irina et Bradley, qui se seraient séparés en juin 2019, portaient apparemment les mêmes costumes pour Halloween ensemble en 2017.

Selon The Daily Mail, le couple a emmené leur fille de 7 mois Lire trick-or-treat, avec Bradley vu dans un costume de gorille à fourrure. Irina était habillée en Catwoman avec des moustaches plus proéminentes et une lèvre rouge plus audacieuse, par rapport à l’ensemble de cette année.