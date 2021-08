Pourquoi les fans pensent que c’est anti-vax

Le musicien anglais Eric Clapton semble frustré par le vaccin COVID-19 dans sa toute nouvelle chanson “This Has Gotta Stop”. Depuis sa sortie, de nombreux internautes ont qualifié la piste d’anti-vax.

Le chanteur de 76 ans a sorti sa nouvelle chanson le vendredi 27 août. Le clip du morceau sur YouTube a déjà recueilli plus de 500 000 vues jusqu’à présent.

Cependant, This Has Gotta Stop s’est avéré très délicat pour certains internautes. Alors que sa popularité monte en flèche sur toutes les plateformes de médias sociaux, de nombreux internautes se tournent vers Twitter pour exprimer leurs pensées.

La chanson vaccin d’Eric Clapton explorée

La nouvelle chanson d’Eric contient les paroles suivantes : « Je savais que quelque chose n’allait pas/Quand tu as commencé à faire la loi/Je ne peux pas bouger mes mains, j’éclate de sueur/Je veux pleurer, je ne peux pas le supporter plus.”

Dans le refrain, le musicien chante : “Ça doit s’arrêter/Assez, c’est assez/Je ne peux plus supporter ce BS.”

Les paroles accrocheuses de la chanson sont accompagnées d’un clip vidéo qui contient des animations de personnes transformées en marionnettes. Il présente également des politiciens s’adressant à des foules.

Dans quelques clips, nous voyons des gens manifester avec des pancartes disant « Liberty » et « Assez, c’est assez ». Vers la fin, la chanson présente des images de catastrophes environnementales mondiales.

Pourquoi les fans pensent que le nouveau morceau du chanteur est anti-vax

Cela doit arrêter les utilisateurs de Twitter divisés. Certains ont soutenu le message de la chanson, tandis que d’autres ont essayé d'”annuler” le chanteur, jugeant la chanson “anti-vax”.

Eric a exprimé son point de vue sur les politiques de vaccin et de COVID telles que l’utilisation obligatoire de masques et les verrouillages dans le passé. Par conséquent, il n’a pas fallu longtemps aux internautes pour qualifier sa nouvelle chanson d'”hymne anti-vax”.

J’ai entendu la chanson Enough is Enough d’Eric Clapton qui est très antivax. Les commentaires étaient si alarmants. Les gens l’ont félicité pour s’être exprimé et ont convenu avec lui que les vaccinations sont mauvaises et qu’il est temps de revenir à la vie telle qu’elle était.

Mon dieu, nous sommes tellement condamnés. — Libéral à six cordes. (@Ellissboy) 28 août 2021

Cela ressemble à une mauvaise parodie antivax d’une chanson d’Eric Clapton sauf qu’elle est chantée par Eric Clapton lui-même lmao https://t.co/RkmuzMLFCO – Aaron (@ambientambien) 28 août 2021

Si Eric Clapton devait sortir une chanson anti-masque et anti-vax, le MOINS qu’il aurait pu faire était d’en faire un banger. – TASmith (@wherestrist) 28 août 2021

Je suis désolé mais je ne peux pas m’empêcher de rire à propos d’Eric Clapton qui sort un hymne anti-vax – Ashley Ferrante (@afrantt56) 29 août 2021

Alors ils veulent annuler #EricClapton parce qu’il a écrit une chanson sur la liberté ? – Julia Thomas (@Juliaathomas59) 29 août 2021

Je pense que Clapton est un musicien très talentueux. Je me fiche de ses opinions sur quoi que ce soit. Je continuerai à apprécier sa musique. Je me fiche de l’opinion de quelqu’un sur quoi que ce soit si j’apprécie son travail. Chacun a le droit d’avoir son opinion. Qui est avec moi? – Kathy (@Glad2baNana) 28 août 2021

Un regard sur les problèmes de santé post-vaccination des musiciens

En juillet 2021, le chanteur a clairement indiqué qu’il ne jouerait pas dans des salles qui demandent aux participants de présenter une preuve de vaccination.

La décision d’Eric est venue à la suite de son expérience « désastreuse » après s’être fait vacciner. Le chanteur qui a reçu deux injections du vaccin AstraZeneca plus tôt cette année a parlé de son épreuve à son ami, le producteur de films Robin Monotti dans une lettre.

Il a déclaré : « Les réactions ont été désastreuses ; mes mains et mes pieds étaient soit gelés, engourdis ou brûlants, et à peu près inutiles pendant deux semaines, je craignais de ne plus jamais jouer. Il a en outre révélé que le deuxième coup six semaines plus tard, avait gravement affecté son état de santé préexistant.

« Je souffre de neuropathie périphérique et je n’aurais jamais dû m’approcher de l’aiguille. Mais la propagande disait que le vaccin était sans danger pour tout le monde », a-t-il écrit.

