Pourquoi les fans pensent que J.Lo et Ben Affleck ont ​​recréé « Jenny From the Block »

Ben affleck, est-ce que tu as du déjà vu quand elle est avec toi ?

Cela ressemble à une explosion du passé maintenant que l’acteur de la Justice League est de retour avec Jennifer Lopez, nous faisant revivre 2002 de toutes sortes de manières.

Mais les fans pensent que la chanteuse pourrait en fait se refaire en recréant son clip de 2002 pour « Jenny from the Block », qui mettait en vedette son petit-ami d’alors et maintenant son petit-ami Ben, alors que les paparazzi capturaient leurs moments les plus intimes.

Aujourd’hui, peu de choses ont changé (à part leurs mariages séparés, leurs enfants et leurs divorces). J.Lo et Ben font toujours la une des journaux chaque fois qu’ils sortent en public, montrent un petit PDA ou partent en vacances romantiques (ce qui semble se produire beaucoup ces jours-ci).

Pourtant, certains de leurs moments d’actualité semblent un peu trop familiers à Bennifer stans. Les fans ne peuvent s’empêcher de théoriser sur les raisons pour lesquelles certaines photos de paparazzi de 2021 semblent tout droit sorties de son clip « Jenny from the Block », qui aura lieu le 19 novembre. Et, selon ses propres paroles, elle est toujours Jenny from the block – peu importe les clips de gros titres.