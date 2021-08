Pourquoi les fans seront “choqués” par la routine de Botox de Todd Chrisley

“Oui, j’ai probablement besoin d’y retourner pour les retouches”, a-t-il ajouté. “Le problème, c’est que je n’ai pas le temps de revenir pour la retouche. Écoutez, je me fais couper les cheveux chez moi, mon médecin vient chez moi avec le Botox, nos soins de la peau sont faits à la maison parce que nous travaillons littéralement tous les jour. Donc, s’il ne peut pas venir ici et me laisser faire quelque chose avec le reste de la famille qui filme pour ce jour-là et que je saute dans le suivant, alors ça ne va tout simplement pas se faire. ”

Les techniques multitâches de Todd se sont avérées utiles lors du tournage pendant la pandémie de coronavirus.

“Ils se sont assurés que les protocoles étaient en place pour s’assurer que nous étions en sécurité, que l’équipage était en sécurité, pour suivre chaque mandat”, a expliqué Todd. “Il n’y a jamais eu un moment où nous nous sentions comme si nous n’étions pas en sécurité. En fait, nous avions l’impression d’être dans l’endroit le plus sûr possible, car nous étions chez nous, entourés de personnes qui étaient constamment testées. Tout le monde portait des masques et nous nous sentions en sécurité. Je me sens comme la saison neuf, bien que nous soyons confrontés à la pandémie, certains des plus grands moments surviennent dans la saison neuf. “