Pourquoi les femmes de partout aiment la beauté rare de Selena Gomez

Nous aimons Rare Beauty comme une chanson d’amour !

Selena Gomez a sorti Rare Beauty il y a un an, et depuis, la marque est devenue un favori culte parmi les fanatiques de la beauté. De la gamme complète de nuances de fond de teint à son surligneur liquide et à ses fards à joues, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec quoi que ce soit de Rare Beauty.

En plus d’aider les femmes du monde entier à paraître et à se sentir mieux, Rare Beauty s’engage à aider à mettre fin à la stigmatisation entourant la santé mentale et les maladies chroniques. Dans une déclaration publiée sur le site Web de Rare Beauty, la marque a révélé son plan pour The Rare Impact Fund, qui a un objectif de collecte de fonds de 100 millions de dollars sur 10 ans “pour aider les gens à accéder aux services de santé mentale”.

Que dire d’autre, Rare Beauty est bon pour vous ! En l’honneur du Mois du patrimoine hispanique, nous avons rassemblé les produits de beauté les plus vendus de Selena qui font une différence dans la vie des femmes du monde entier.