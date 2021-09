Pourquoi les femmes de partout aiment la ligne Ivy Park de Beyoncé

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Quel serait Beyoncé faire? Une question que l’on se pose au quotidien car Beyoncé est notre reine !

En plus de devenir l’artiste la plus décorée de l’histoire des Grammy cette année, l’interprète de “Love On Top” est aussi maman de trois enfants, épouse de Jay Z et propriétaire d’Ivy Park, une marque de vêtements de sport très populaire. En 2016, la Beyhive était en effervescence après que Beyoncé ait lancé sa ligne athleisure, et à ce jour, la marque génère toujours tout le buzz lorsque de nouvelles collections sortent.

Depuis le lancement initial, Ivy Park s’est associé à Adidas pour mener à bien sa mission de permettre aux femmes de tous types de corps de se sentir et d’être à leur meilleur. Et chaque baisse continue de placer la barre plus haut pour l’ensemble de l’industrie des vêtements de sport en introduisant des styles de vêtements, des chaussures et des accessoires plus adaptés à la taille. Sans oublier que les jours de lancement d’Ivy Park peuvent être anxiogènes pour les fans, car tout se vend presque immédiatement.

Et si vous êtes toujours à la recherche des dernières nouveautés Rodeo, nous avons trouvé quelques modèles encore disponibles à la vente en l’honneur de l’anniversaire de la reine Bey !