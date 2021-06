Pourquoi les femmes devraient-elles prendre le contrôle de leurs finances et comment? Le fondateur de LXME, Priti Rathi Gupta, explique | Entrevue

La planification pour les imprévus et l’apprentissage de l’épargne et de l’investissement en raison de la baisse des revenus ont poussé les femmes à prendre le contrôle de leurs finances en ces temps difficiles. Image représentative/Pexels

La planification financière est devenue plus importante pour les femmes, en particulier à une époque comme la pandémie de Covid qui a perturbé les moyens de subsistance et détruit des milliers de familles à travers le pays. Selon la fondatrice de LXME, Priti Rathi Gupta, l’indépendance financière est une compétence de vie essentielle dont chaque femme devrait être bien équipée pour être vraiment indépendante. La pandémie de Covid-19 et son impact ont encore renforcé l’importance de la planification financière et de l’indépendance des femmes.

La planification pour les imprévus et l’apprentissage de l’épargne et de l’investissement en raison de la baisse des revenus ont poussé les femmes à prendre le contrôle de leurs finances en ces temps difficiles. En ces temps incertains de COVID-19, nous avons en fait vu des circonstances induire une plus grande appropriation de la part des femmes. Gupta a déclaré que ce changement systémique est né de divers intérêts dans la préparation financière, les finances personnelles, les comportements d’investissement et les défis rencontrés plus tôt dans le cas de l’épargne et de l’investissement.

Dans une interaction par courrier électronique avec FE Online, Gupta a expliqué plus en détail pourquoi les femmes devraient prendre le contrôle de leurs finances et les mesures qu’elles devraient prendre à cette fin. Extraits :

Pourquoi les femmes devraient-elles prendre le contrôle de leurs finances ?

Pour être véritablement indépendante, la liberté financière devrait être le privilège suprême que chaque femme devrait viser. Les femmes sont nées gestionnaires d’argent. Lorsqu’elles sont armées des bons attributs pour être conscientes des risques, disciplinées, prendre des décisions éclairées et rester calmes en cas de stress, les femmes peuvent passer de la gestion du budget de la maison à des investisseurs intelligents. Lorsque les femmes commencent à investir et à faire fructifier leur argent, elles ont le potentiel de provoquer un changement sociétal, car elles commencent par réinvestir dans leur communauté et leurs enfants. L’avenir de la liberté financière pour les femmes est le début d’un changement évolutif, et il commence par une simple adaptation de la gestion de l’argent, en tant que compétence de vie.

LIRE AUSSI | Pourquoi les gens intelligents font-ils des erreurs d’argent stupides ?

Quelles sont les étapes que les femmes devraient suivre pour prendre le contrôle de leurs finances ?

Les femmes ont des connaissances en finance et dépendent pourtant des hommes de leur ménage pour prendre les décisions. Le sens de la finance et la création de richesse sont une expérience joyeuse et si nous la simplifions et brisions les barrières entre les finances et les femmes, les pionnières des féministes financières ouvriraient la voie en un rien de temps.

Soyez conscient de vos revenus et dépenses

La première étape pour devenir financièrement apte et indépendant consiste à comprendre vos habitudes financières. Cela signifie qu’il est non seulement essentiel de connaître vos revenus, mais aussi de connaître vos dépenses importantes. Utilisez un journal ou une feuille de calcul en ligne pour l’écrire et comprendre votre comportement financier. Assurez-vous de noter tous les détails car ils vous aideront davantage à prendre des décisions en conséquence.

Fixez-vous bien vos objectifs et rendez-les réalisables

Fixez-vous des objectifs financiers dès le début, en particulier pour les projets à court terme comme un voyage ou l’achat d’une voiture. Pour des objectifs à long terme, vous pouvez envisager d’investir dans l’immobilier ou décider d’utiliser différents mécanismes d’investissement pour créer de la richesse, en fonction de votre objectif. Gardez de côté au moins 30 % de votre revenu mensuel pour atteindre ces objectifs.

Utiliser des outils d’investissement financier

Les outils d’investissement basés sur le temps, tels que les plans d’investissement systématiques et les investissements progressifs par le biais d’un montant forfaitaire, contribuent à la constitution d’un portefeuille sain. Le SIP fait partie des outils les plus efficaces pour investir. L’automatisation est un excellent point de départ et d’atteindre l’indépendance financière aussi vite que possible. La stratégie consiste à gagner, épargner et investir autant d’argent que possible. Essayez d’augmenter le montant des économies d’automatisation une fois tous les quelques mois.

Un fonds d’urgence peut aider à rester à flot en période de crise financière comme la crise actuelle. De plus, ce fonds doit être rapidement et facilement disponible en espèces, si et quand cela est nécessaire, car il ne sert à rien d’avoir de l’argent qui n’est pas liquide puisque vous ne pourrez pas le retirer en cas d’urgence.

Connaissance et lecture constantes

Aucune liberté ne peut être obtenue du jour au lendemain, et il en va de même pour la liberté financière. Rester à jour avec les tendances et les termes peut vous aider à élargir vos connaissances et vos avenues. Que vous le fassiez avec l’aide d’un conseiller financier ou en suivant des cours en ligne, mais une mise à jour constante de vos connaissances vous aidera à vous sentir plus confiant et adapté au monde financier.

Faites appel à des professionnels lorsque le besoin s’en fait sentir

Il est important de contacter des professionnels tels que des conseillers financiers enregistrés, qui à leur tour vous aideront à sélectionner et à décider des meilleurs outils financiers et avenues d’investissement disponibles sur le marché pour atteindre vos objectifs financiers. Vous pouvez également envisager de rejoindre une communauté financière comme LXME, etc., où des individus et des membres motivés, avec un objectif commun, sont prêts à partager des conseils et à discuter de leurs parcours. De telles plateformes vous aident à être responsable et vous pouvez apprendre des techniques pour mieux gérer votre argent.

LIRE AUSSI | Ne pas suivre ces 7 points rendra la réclamation Covid-19 difficile pour vous

Qu’est-ce que LXME ?

LXME est la première plate-forme financière indienne pour les femmes, qui vise à combler le fossé entre les femmes et la finance avec une plate-forme sans tracas dirigée par des experts et organisée pour les femmes. Les femmes ont des besoins financiers différenciés ; potentiel de gains différenciés, pics de carrière, interruptions de carrière, espérance de vie plus longue et une approche et un état d’esprit différents envers la planification financière. Il est donc impératif que les femmes prennent leur argent en main grâce à une planification intelligente et à des investissements adaptés à leurs besoins. La liberté financière est le privilège le plus élevé pour toute femme et LXME aide à l’inspirer.

Aujourd’hui, LXME est une plate-forme de gestion financière, de planification et d’éducation pour les femmes, à croissance rapide et solide. Nous visons à inspirer une vague de femmes financièrement intrépides à gérer activement leur argent et à réaliser leurs rêves.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.