Pourquoi les femmes devraient-elles se marier aussi intentionnellement qu’une carrière ⋆ 10z viral

C’est une période déprimante pour une jeune femme soucieuse du mariage en Amérique. Non seulement la scène des rencontres est un désastre, mais toute femme dont le plan de vie comprend le mariage et les enfants reçoit peu de soutien ou d’encouragement de la part d’une culture féministe d’entreprise qui se méfie des hommes et du mariage.

Les femmes sont inondées de messages sur l’importance d’être indépendantes des hommes et des enfants et sur le fait que les hommes ne sont pas à la hauteur. Il s’agit d’un changement radical par rapport aux attitudes et aux croyances d’une époque antérieure. Et par « plus tôt », je veux dire il y a quelques décennies à peine.

Pour l’observateur occasionnel, le mariage en Amérique peut en effet sembler tomber de mode. Après tout, les histoires de femmes célibataires prétendument heureuses et les joies de ne pas avoir d’enfants abondent. De plus, le taux de nuptialité global est en baisse.

Pourtant, les jeunes et les amoureux du mariage sont indéniablement parmi nous. “Le désir de ceux qui n’ont jamais été mariés de se marier un jour reste élevé”, écrit Jeffrey M. Jones chez Gallup, “avec plus de huit célibataires sur 10 qui espèrent se marier”.

Jusqu’à récemment, se marier était un rite de passage attendu par la plupart des femmes (et des hommes). C’était considéré comme l’événement principal de la vie, et non comme un plat d’accompagnement ou la pierre angulaire d’une vie autrement heureuse et épanouissante. Malheureusement, ce dernier est précisément la façon dont les femmes d’aujourd’hui ont été préparées à considérer le mariage et la famille. Et nous avons le taux de natalité le plus bas jamais enregistré pour le prouver.

Les femmes modernes vivent avec les vestiges d’une vision du monde radicale qui a fait son apparition dans les années 1960 : l’amour libre ! l’égalité des sexes ! Indépendance financière! – et au fil des ans a engendré un changement tectonique dans les valeurs culturelles et les mœurs. Mais la plupart des gens trouvent qu’une vie vécue sans attaches n’est pas du tout une vie.

En effet, ma boîte de réception regorge de messages de femmes qui croyaient à quatre mensonges que raconte la culture : que le mariage plus la maternité équivaut à la prison, que les femmes ne devraient « jamais dépendre d’un homme », que le sexe n’est que du sexe, et que la réussite professionnelle sera (et devrait ) définissez vous.

Beaucoup de ces mêmes femmes ramassent maintenant les morceaux d’une vie qui a mal tourné. Soit elles ne peuvent pas trouver d’homme à marier, soit elles trouvent un mari, mais elles sont épuisées et pleines de ressentiment en raison des exigences incessantes de la maternité et du gagne-pain.

Cela ne doit pas être de cette façon.

Si vous êtes une jeune femme qui veut construire une vie qui inclut le mariage et les enfants, vous devrez considérer quelles sont vos priorités et ce qu’elles ne sont pas. La réussite professionnelle et la réussite financière ne sont pas des conditions préalables à un bon mariage et à une vie heureuse. Ce qui compte le plus, c’est de bien choisir et de travailler avec la biologie qui vous a été donnée. Ergo, faites de la recherche de votre personne votre premier ordre du jour – et construisez une vie autour de cela.

Trop de femmes ont adhéré aux mensonges de la culture. Chaque semaine, je travaille avec des femmes dans la trentaine et la quarantaine pour les aider à restructurer leur mariage et leur vie, car elles ont pris très tôt des décisions concernant l’amour, l’argent et la carrière sans prévoir comment ces décisions les affecteraient sur toute la ligne. Personne ne leur a donné une feuille de route qui fonctionne.

En voici un. Il est tout à fait raisonnable de mettre ses aspirations professionnelles en veilleuse pour fonder une famille. Libérées ou non, la plupart des mères mariées ne restent pas sur le marché du travail comme la plupart des pères mariés le font : à temps plein et toute l’année. Naturellement, cela met la femme qui a fait des projets pour une vie différente dans une position précaire et douloureuse.

La vérité est que notre culture a laissé tomber les femmes en les préparant à devenir des rouages ​​​​du lieu de travail, comme si les femmes n’étaient pas différentes des hommes. Comme si les corps des femmes ne faisaient pas quelque chose que les corps des hommes ne faisaient pas. Comme si les besoins et les désirs des femmes, sexuels et autres, étaient exactement les mêmes que ceux des hommes. C’était censé prouver notre attachement à l’égalité, mais cela n’a finalement fait que rendre les femmes misérables.

Mon conseil aux jeunes femmes est simple : voyez plus grand. Regardez l’intégralité de votre vie et priorisez ce qui est le plus important pour vous. Si trouver quelqu’un à aimer qui vous aime en retour, pas seulement pour le moment mais pour toujours, compte, concentrez-y vos énergies. Pensez et comportez-vous d’une manière qui vous mènera là où vous voulez aller.

La personne que vous épousez et les résultats de ce mariage auront un effet plus important sur votre bonheur et votre bien-être que tout ce que vous ferez d’autre. Ce sera l’axe sur lequel toutes les autres décisions sont prises : où vivre, quelle carrière poursuivre, combien de richesse vous allez construire – la liste est longue. Quel sens cela a-t-il alors de ne pas lui donner la priorité ?

Les hommes et le mariage n’entravent pas les plans de carrière d’une femme – les enfants le font. (Et pour mémoire : le compromis en vaut la peine !) Travaillez donc dans ce cadre. Soyez intentionnel. Ne perdez pas vos années à déconner avec des hommes non mariables. N’épousez pas un homme qui n’a pas trouvé sa place professionnelle. Ne choisissez pas une carrière qui n’offre aucune flexibilité.

Au lieu de cela, mettez l’amour et la famille au centre de votre vie et construisez tout le reste autour de cela. C’est ce que j’ai fait et ça a fait toute la différence.

Cet essai est adapté du nouveau livre de Suzanne Venker, “Comment se faire accrocher (et rester attaché): Un programme en 12 étapes pour les femmes soucieuses du mariage”. Il sera publié le 31 août 2021 par Post Hill Press. Le site Web de Suzanne est www.suzannevenker.com.