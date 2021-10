Pourquoi les femmes du monde entier aiment les skims de Kim Kardashian

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Kim Kardashian l’a rendu si facile (et confortable) de « rester avec elle » à travers ses collections Skims. Elle reconnaît qu’il n’y a pas qu’une seule nuance de « nude », créant des combinaisons, des soutiens-gorge et des sous-vêtements pour compléter un large éventail de tons de peau. Les produits Skims ont des tailles inclusives avec des sweat-shirts, des pantalons et plus allant d’une taille XXS à 5X. Elle a même créé des vêtements de détente pour les enfants à partir de la taille 2T.

Portez n’importe quel article de Skims et vous serez « le plus excitant à regarder » et vous ressentirez un confort et un soutien incroyables. Découvrez ci-dessous quelques-uns de nos favoris de la marque.