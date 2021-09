Pourquoi les femmes entrepreneurs doivent-elles travailler plus dur que les hommes ? – WWD

Carmen Busquets a été une pionnière des investisseurs dans le domaine de la technologie de la mode, cofondatrice de Net-a-porter et mettant son argent au service de sociétés telles que Farfetch, Moda Operandi et Lyst. Née au Venezuela, Busquets est également une entrepreneure. Elle a commencé sa carrière dans le commerce de détail alors qu’elle étudiait encore à l’Université de Miami et, dans les années 1990, a fondé Cabus, un détaillant de mode de luxe multimarque à Caracas.

Elle s’est toujours projetée dans le futur : à l’ère pré-numérique, elle assistait aux semaines de la mode en Europe et aux États-Unis, photographiait ou dessinait les modèles, les faxait ou les envoyait par courrier à ses clients et prenait leurs commandes immédiatement, afin qu’ils ne le fassent pas. dois attendre.

Après Net-a-porter, Busquets a fondé le site Web de luxe Couturelab qui vendait des objets, des vêtements et des accessoires uniques et faits à la main du monde entier, prévoyant la tendance des créations artisanales et de la mode «slow». Alors que Couturelab n’est plus en activité, le portefeuille de Busquets regorge d’entreprises de technologie de la mode et de la vente au détail, et elle continue d’encadrer les fondateurs et les entrepreneurs.

Busquets gère également le portefeuille d’investissement de sa famille avec ses sœurs, mais elle admettra volontiers que ce n’est pas aussi amusant que d’aider les entreprises de mode, de luxe et de beauté à passer de glands à de puissants chênes. En tant que présidente et investisseur minoritaire de Cult Beauty, elle a supervisé la vente de la société le mois dernier à The Hut Group pour 275 millions de livres.

Elle était particulièrement fière que Cult, un détaillant de produits de beauté en ligne fondé par deux jeunes femmes en 2007, soit bien géré et rentable. En effet, la passion de Busquets consiste à prendre des risques, à responsabiliser les entrepreneurs et à les encourager à garder un œil sur leurs dépenses, à rechercher le profit et à travailler ensemble dans le respect mutuel.

Mais rien de tout cela n’est facile, admet-elle, notant que les femmes investisseurs et entrepreneurs ont plus de mal que leurs homologues masculins à lever des fonds, à trouver des acheteurs pour leurs entreprises et à plaider leur cause dans des conseils d’administration, des banques et des réunions d’investisseurs à prédominance masculine.

Surtout, elle pense également que les femmes n’ont toujours pas le « pouvoir d’acquisition » de leurs homologues masculins pour continuer à investir, à une échelle sérieuse, une fois qu’elles vendent leur entreprise. Ici, Busquets parle des défis auxquels sont confrontées les femmes fondatrices-entrepreneurs.

WWD : Quels sont certains des obstacles auxquels les femmes qui créent leur propre entreprise sont confrontées ?

Carmen Busquets : D’après ce que j’ai vécu en travaillant dans le secteur du commerce électronique de mode de luxe au cours des 30 dernières années, le plus grand obstacle auquel sont confrontées les femmes fondatrices-entrepreneurs est le manque de représentation dans les postes de pouvoir tels que les conseils d’administration, les fonds de capital-risque et de capital-investissement, les institutions et les plus grands groupes de luxe. La mentalité de «club de garçons» centrée sur les hommes permet aux hommes de progresser plus facilement et retient les femmes, quelle que soit leur compétence.

Un autre défi que j’ai remarqué est que les femmes qui choisissent d’avoir des enfants se retrouvent essentiellement avec deux emplois importants à temps plein : le travail et les responsabilités familiales. J’ai décidé très tôt que je ne voulais pas avoir d’enfants et j’ai pu prendre des risques que les femmes avec de jeunes familles ne sont pas en mesure de prendre.

WWD : Quelles sortes de difficultés les femmes rencontrent-elles même après avoir créé des entreprises prospères et les avoir vendues ?

CB : Les entreprises de commerce électronique de mode de luxe les plus prospères – et les plus rentables – du 21e siècle ont été soit fondées, soit cofondées, par des femmes et plus tard acquises par des hommes, car elles sont les seules à détenir le pouvoir « d’acquisition ». Dans certains cas, ces hommes ont par la suite détruit les entreprises par manque de savoir-faire, gaspillant tout le travail de base que les femmes avaient mis pour les développer. Pendant trop longtemps, les hommes ont utilisé les femmes comme « musées pour s’amuser ».

Cela dit, j’ai également rencontré des investisseurs masculins exceptionnels tels que Bill Fisher, l’un des propriétaires et administrateurs de Gap Inc. et fondateur de Manzanita Capital ; José Neves de Farfetch et Chris Morton de Lyst. Ils ont tous fait beaucoup pour soutenir et s’entourer de femmes fortes de manière proactive. Vous pouvez trouver des hommes puissants qui sont prêts à soutenir les femmes, mais vous devez travailler très dur pour gagner leur confiance.

WWD : Qu’en est-il de la collecte de fonds? En quoi le processus est-il différent pour une femme qui se présente à une réunion de pitch ?

CB : Lorsqu’il s’agit de collecter des fonds ou de quitter, il ne fait aucun doute que les femmes doivent travailler plus fort que les hommes pour gagner la confiance. D’après mon expérience, les femmes sont soumises à des normes plus strictes afin d’obtenir l’approbation d’investisseurs puissants, qui sont pour la plupart des hommes. Une femme à la recherche d’investissements doit gérer une entreprise rentable avec des réserves de liquidités importantes – en millions de dollars – et être en mesure de prouver une croissance d’une année sur l’autre ainsi qu’une croissance des revenus totaux. Les hommes fondateurs peuvent lever des capitaux – et gagner du prestige – malgré la gestion d’entreprises déficitaires, car les hommes ont tendance à faire plus facilement confiance aux hommes. J’ai vu de nombreuses entreprises dirigées par des hommes qui ont réalisé avec succès des offres publiques initiales sans même avoir atteint la rentabilité.

WWD : D’après votre expérience, pensez-vous que les femmes doivent encore être conscientes de leur apparence, en plus de ce qu’elles disent ?

CB : Je me suis toujours considérée comme une femme forte, mais au début de la vingtaine, j’ai ressenti le besoin de me fondre dans la masse et de paraître moins accessible lorsque j’avais affaire à des hommes dans la finance. Je portais beaucoup de pièces noires et “d’armure” de McQueen, Galliano et Rick Owens. Il peut être intimidant d’être la seule femme à la table lorsque vous débutez.

WWD : L’essor de l’ESG, de la diversité et de l’inclusion dans la finance a-t-il aidé les femmes entrepreneures de quelque manière que ce soit ?

CB : En raison du manque de représentation dans les postes de direction à l’échelle internationale, les investisseurs masculins ont tendance à s’intéresser aux femmes entrepreneurs fondatrices parce qu’elles veulent être présentées comme justes et inclusives. Pour les femmes, les vraies difficultés surviennent plus tard lorsque, quelles que soient leurs capacités avérées, elles sont chassées car les hommes ont tendance à assumer leurs rôles. Bien sûr, cela ne s’applique pas à toutes les femmes fondatrices-entrepreneures.

Les femmes moins connues ont tendance à faire face à ces barrières, tandis que celles qui sont déjà puissantes et qui ont réussi à se faire un nom, n’ont pas à faire face à ces problèmes. Et, d’après ce que j’ai vu, il est beaucoup plus facile pour les femmes qui réussissent de recevoir le respect de leurs homologues masculins lorsqu’elles sont des célébrités. J’espère que l’industrie commencera à apprécier davantage le succès de toutes les femmes, quel que soit leur statut de célébrité. Il faut arriver à un point où toutes les femmes entrepreneures fondatrices soient valorisées et puissent rester à la tête de leur entreprise même après leur entrée en bourse, si elles le souhaitent.

WWD : Que faudra-t-il pour changer les attitudes enracinées envers les femmes entrepreneurs ?

CB : Jusqu’à présent, la majorité de l’argent et, par conséquent, le pouvoir étaient entre les mains des hommes. Nous avons besoin de plus de femmes pour créer de puissants fonds de capital-investissement et de capital-risque d’un milliard de dollars destinés à soutenir les femmes de tous horizons et de toutes races. Ce n’est qu’alors que nous pourrons changer les vieilles attitudes et ouvrir la voie à l’environnement de travail inclusif et solidaire auquel nous aspirons. Pendant ce temps, les femmes doivent tenir bon et continuer à lancer de nouvelles entreprises innovantes comme elles l’ont toujours fait.

WWD : Vous êtes dans la finance depuis longtemps. Qu’est-ce qui a changé pour le mieux au cours de votre carrière jusqu’à présent?

CB : J’étais très fière quand j’étais jeune : je voulais montrer aux hommes que les femmes pouvaient réussir. C’était ma vraie motivation lorsque j’ai rejoint Natalie Massenet en tant qu’investisseur principal et l’un des cofondateurs de Net-a-porter ; Je voulais m’assurer que le succès collaboratif de deux femmes soit vu publiquement. Je savais que ce serait une lutte difficile, mais je me sentais responsable envers les femmes de ma famille et envers la société de le prouver.

En regardant en arrière maintenant, je peux voir qu’une partie de la culture a commencé à changer pour le mieux depuis que Natalie et moi sommes partis. Pour commencer, il y a beaucoup plus de femmes fondatrices-entrepreneurs désireuses de révolutionner l’industrie et il y a beaucoup plus de soutien de la part des rédactrices et des diffuseurs qui souhaitent les mettre en lumière et raconter leurs histoires.

Mais, pour la plupart, les hommes restent les seuls à détenir le pouvoir « d’acquisition ». Et avec cela vient souvent un gaspillage de tout le travail que les femmes fondatrices-entrepreneurs ont effectué lorsqu’elles se sont frayées un chemin dans l’industrie. Les femmes inspirent les hommes à reprendre les entreprises que nous créons.

WWD : Comment travaillez-vous pour changer la perception des femmes entrepreneures ?

CB : J’ai toujours été opiniâtre et franc, ainsi que timide et introverti. Cependant, l’expérience et l’âge m’ont donné un désir renouvelé de prendre la parole et de défendre les femmes fondatrices qui ont été lésées ou maltraitées. Les femmes sont souvent beaucoup plus courageuses qu’on ne le croit lorsqu’il s’agit de prendre des responsabilités et de connaître nos valeurs.

Mon objectif est de voir les femmes devenir les leaders exécutifs qu’elles sont capables d’être. Je consacre maintenant une grande partie de mon temps à encadrer des femmes entrepreneures fondatrices et à leur enseigner ce que j’ai appris sur la gestion d’une entreprise durable et rentable axée sur la croissance. Cette condition préalable n’a pas changé, car les femmes sont toujours plus susceptibles d’être jugées plus sévèrement.