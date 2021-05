Pourquoi les femmes noires ne sont pas élues à des postes de direction et dans tout l’État ⋆ .

Candidats à la course du gouverneur de Virginie (LR) Jennifer Carroll Foy et Jennifer McClellan. (Photo: .)

Ici même, dans le Commonwealth de Virginie, mon État d’origine depuis plus de 30 ans, nous restons le seul État du sud à avoir élu un Noir comme gouverneur depuis la reconstruction. Permettez-moi de répéter: le seul état, et L. Douglas Wilder a remporté son élection historique en tant que premier cadre noir de Virginie lorsque j’étais à l’université en 1989.

Un seul autre homme noir a été élu à un poste de gouverneur, et c’est Deval Patrick du Massachusetts en 2007-2015. Aucune femme noire n’a jamais été élue à un poste de gouverneur, et seulement deux d’entre elles ont été élues au Sénat américain. La plus récente, Kamala Harris, est maintenant vice-président des États-Unis d’Amérique.

Avance rapide jusqu’en 2021 en Virginie. Autrefois un État rouge puissamment prévisible, et un État important du collège électoral tout au long des années 1990 et 2000 avec des gouverneurs républicains comme George Allen, Jim Gilmore, et Bob McDonnell diriger le gouvernement de l’État et le GOP était en charge de la législature de l’État pendant des années.

Pas tellement plus.

La Virginie est maintenant un État du sud progressiste très bleu qui n’a élu que des démocrates dans tout l’État depuis 2009, et les deux sénateurs américains, la majorité des districts du Congrès et nous avons une femme présidente de la Chambre des délégués ainsi qu’une femme de couleur en tant que chef de la majorité. . C’est un énorme changement qui s’est produit, en partie, grâce à une seule personne: Donald J. Trump.

La rhétorique raciste et sexiste de Trump a aidé à mobiliser les femmes de la banlieue et à transformer une Virginie autrefois rouge, bleue. Les femmes se sont mobilisées après les élections de 2016 et elles se sont présentées en grand nombre, jamais vues auparavant. Pour les femmes noires, l’impact a été énorme au niveau local et au niveau des maires au cours des cinq dernières années.

Selon un récent rapport de CNN, «les observateurs politiques disent que le nombre croissant de femmes maires noires indique qu’elles gagnent en force électorale et attirent les électeurs dans des courses qui ont été historiquement remportées par des hommes blancs. Ils disent que les femmes noires ont prouvé qu’elles étaient capables de diriger, d’organiser et d’engager de nouveaux électeurs. Les femmes noires dénoncent également les disparités raciales dans leurs communautés à un moment où la nation doit prendre en compte le racisme systémique et la violence policière contre les Noirs.

Alors pourquoi cela ne se traduit-il pas pour les femmes noires qui veulent se présenter aux élections de gouverneur ou au Sénat américain en tant que membre du Congrès de Floride? Val Demmings envisage de le faire dès 2022?

Représentant Val Demings (D-FL) (Photo par Graeme Jennings-Pool / .)

Encore une fois, je reviens dans mon État d’origine, la Virginie, et notre race actuelle au poste de gouverneur et le champ démocrate ont deux candidates noires viables (toutes deux des législateurs élus des États) en lice, mais elles sont à la traîne dans les sondages et dans la collecte de fonds. Pourquoi? C’est typique; Les femmes noires ne peuvent généralement pas réunir les fonds importants nécessaires pour une course réussie dans tout l’État, ou pour gagner dans une primaire contestée où des candidats masculins, comme avec l’ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe, saisissent généralement les premiers dollars, les approbations du patron du grand parti et l’attention des médias.

À ce stade, j’ai été ennuyé lorsque le gouverneur McAuliffe a annoncé qu’il se présentait à nouveau (la Virginie n’autorise pas les gouverneurs à remplir des mandats consécutifs) alors que nous avions deux candidates noires (sénateur d’État Jennifer McClellan et ancien délégué Jennifer Carroll Foy) qui étaient viables et avaient une bonne chance de remporter l’investiture de leur parti.

Maintenant, leurs chances semblent faibles, car les données de sondages récents montrent que McAuliffe est en avance de 40%, à leurs nombres à un chiffre (8% et 6% respectivement). Ce qui aurait pu être une course historique pour l’une de ces femmes, et pour le Commonwealth de Virginie, est maintenant susceptible de se retrouver avec un autre homme blanc comme porte-étendard du parti.

McAuliffe, qui a des liens profonds avec le Parti démocratique national remontant aux années Clinton, aurait pu faire asseoir celui-ci, encadrer et travailler pour faire élire l’une de ces sœurs. Au lieu de cela, l’ancien gouverneur rusé et imperturbable (un millionnaire à part entière) a enfermé de l’argent démocrate au début et les approbations de la femme aînée des États noirs de Virginie (Déléguée d’État Louise Lucas) et l’actuel gouverneur démocrate Ralph Northam.

Cela laisse les candidates noires qui étaient autrefois viables, peu susceptibles de l’emporter lors de la primaire.

Voici l’essentiel: si nous voulons voir plus de femmes noires élues au Sénat américain (actuellement, il n’y en a pas, et il y a 24 sénatrices américaines blanches et 3 d’origine asiatique / hispanique), et éventuellement aux gouverneurs (mon pari est sur Stacey Abrams gagner en Géorgie si elle décide de se présenter en 2022, mais ce ne sera pas facile avec les nouveaux droits anti-vote adoptés depuis 2020), nous devons construire un banc de femmes noires maires, femmes du Congrès et fonctionnaires de l’État comme le procureur général, secrétaire d’État, etc., afin qu’ils puissent amasser les premiers fonds, obtenir le soutien du parti et diriger leurs billets.

Le plus important, cependant, est de suivre le modèle Harris. La vice-présidente désormais était dans les cercles où elle pouvait puiser dans les riches donateurs de Californie, et elle avait un mentor et un allié puissant dans le président. Willie Brown. Tous ces facteurs, ainsi que son génie et sa bravoure pour se présenter aux élections dans tout l’État, l’ont élue, d’abord en tant que procureure générale, puis en tant que sénatrice des États-Unis.

Enfin, les dirigeants blancs du Parti démocrate comme McAullife et Northam ici en Virginie doivent décider qu’ils prêcheront réellement la diversité et les opportunités. Dommage qu’ils en aient soufflé un très bon, ici même en 2021 en Virginie.

