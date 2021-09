Pourquoi les filles bouclées partout aiment les soins capillaires à motifs de Tracee Ellis Ross

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Les filles aux cheveux bouclés savent très bien qu’elles ne peuvent pas utiliser n’importe quel produit capillaire. Il est important d’utiliser du shampoing, des revitalisants et des produits coiffants qui soutiennent les boucles. Nominé aux Emmy Awards Tracee ellis ross a lancé sa marque Pattern spécifiquement pour répondre aux “textures de cheveux les plus bouclés, les plus bouclés et les plus serrés”.

Si vous voulez embrasser vos boucles, Pattern a tout ce dont vous avez besoin pour laver, conditionner, traiter et coiffer vos mèches pour atteindre leur plein potentiel. Découvrez certains de nos articles incontournables de Pattern qui sont disponibles chez Ulta, Sephora et Amazon.