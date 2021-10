Pourquoi les filles sont obsédées par le sac banane Everywhere de Lululemon

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

De New York à Chicago en passant par Los Angeles, la seule chose que nos rédacteurs en chef voient partout est le sac ceinture Everywhere de Lululemon. Il porte vraiment bien son nom !

Après avoir retrouvé le sac, nous n’avons pas été surpris de savoir pourquoi le sac ceinture de la marque de vêtements de sport est devenu si populaire. Non seulement il offre suffisamment d’espace pour contenir des objets indispensables comme un portefeuille et des clés avec vous lors de vos déplacements, mais il est également élégant et abordable. Combien de fois avez-vous dû choisir ce que vous pouvez mettre dans vos poches lorsque vous partez en randonnée ou en course à pied ? Pour nous, c’est un combat quotidien.

Selon la couleur que vous choisissez (il existe 13 teintes audacieuses et polyvalentes d’ailleurs), le sac hydrofuge complétera les coupes décontractées ou plus habillées. De plus, il peut être porté en bandoulière ou autour de la taille. Oh, et il y a des poches intérieures pour ranger vos essentiels.

Si vous cherchez à abandonner votre sac à main et à opter pour un style plus compact pour compléter votre style de vie actif, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce sac ceinture à 38 $. Faites défiler ci-dessous pour le vérifier par vous-même!