Pourquoi les films inclinent les scènes – Vox

L’angle hollandais (alias inclinaison hollandaise, angle incliné ou angle oblique) est une technique de réalisation qui consiste à placer la caméra sous un angle et à incliner toute la scène. Vous le voyez partout, des films à succès aux publicités de savon. Il est utilisé pour souligner quand quelque chose ne va pas, ou simplement pour rendre une photo plus intéressante.

Le truc, c’est que… ce n’est pas vraiment du néerlandais. Et cela n’a pas commencé avec les cinéastes. Il a été lancé par des réalisateurs allemands pendant la Première Guerre mondiale, lorsque des films extérieurs ont été interdits de diffusion en Allemagne. Alors qu’Hollywood servait des films en grande partie glamour et excitants, l’industrie cinématographique allemande a rejoint le mouvement expressionniste dans l’art et la littérature, qui se concentrait sur le traitement du chaos de la guerre mondiale. Ses thèmes touchaient à la trahison, au suicide, à la psychose et à la terreur. Et les films expressionnistes ont transmis cette obscurité non seulement à travers leurs intrigues, mais à travers leurs décors, leurs costumes – et leurs plans de caméra inhabituels.

Vous pouvez trouver cette vidéo et toutes les vidéos de Vox sur YouTube.