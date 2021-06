Pourquoi les finances personnelles sont cruciales dans la vie de tous les jours

Les finances personnelles se réfèrent principalement à la gestion financière des ressources d’une personne ou d’une famille.

Pour la liberté financière, les finances personnelles ont un rôle important à jouer. Il est essentiel de planifier et de gérer l’argent à chaque étape de notre vie. Sans une bonne planification, nous vivrions une vie de servitude, ne sachant pas comment rembourser nos dettes et notre crédit et payer suffisamment nos factures. Vivre de chèque de paie en chèque de paie est un mode de vie très stressant. Bien que nous ayons un travail qui paie nos dépenses quotidiennes, de longues factures médicales ou toute autre urgence pourraient nous faire des ravages sur le plan financier. Par conséquent, posséder les compétences adéquates en gestion des finances personnelles peut nous aider à bien gérer notre argent. il assure en outre un brillant avenir financier.

La littératie financière, c’est comme apprendre n’importe quelle autre langue. Il faut utiliser et appliquer ses connaissances pour être compétent. Certains termes et concepts doivent figurer dans nos conseils et, comme toute autre tâche, même dans ce cas, la pratique aide à prendre conscience des questions d’argent. Indépendamment de notre âge, de notre profession ou de notre niveau de revenu, une solide compréhension de sa situation financière aide une personne à être responsable de la façon dont elle utilise et répartit l’argent qu’elle gagne.

Principes de base des finances personnelles

Les finances personnelles se réfèrent principalement à la gestion financière des ressources d’une personne ou d’une famille. Il comprend des façons de gérer l’argent à travers des investissements, des dépenses et des économies, en tenant compte de divers risques et événements de la vie. Les autres facettes des finances personnelles comprennent la budgétisation, les opérations bancaires, la planification de la retraite, les assurances, etc. Le terme désigne également les différentes institutions financières qui offrent des services financiers à une personne au cours de sa vie.

Les finances personnelles se concentrent principalement sur la réalisation des objectifs financiers à long et à court terme d’un individu. Tout, d’avoir assez d’argent pour les factures mensuelles importantes à la planification de sa retraite, constitue des finances personnelles.

Pourquoi les finances personnelles sont essentielles

Ceux qui commencent à épargner à un âge précoce accumulent suffisamment d’argent pour jouer plus tard dans la vie et passer facilement les jours de pluie. Économiser ne serait-ce qu’un petit montant par jour peut aider à en faire assez au fil des ans et ceux qui épargnent régulièrement en récoltent les fruits.

Voici quelques raisons pour lesquelles la gestion financière est nécessaire :

1. Aide à répondre aux besoins d’argent et de sécurité

Les problèmes d’argent vont bien au-delà de ce à quoi nous pensons habituellement. Nous devons avoir une perspective plus large de nos finances car de cette façon, nous penserons plus que simplement aller travailler et gagner de l’argent. On ne devrait pas simplement dépenser juste après avoir gagné de l’argent. Nous devrions plutôt avoir un plan en place pour établir combien sont nos revenus, quelles sont nos dépenses et nos objectifs financiers futurs. De cette façon, nous allons nous construire une sécurité financière et répondre à nos besoins en conséquence.

2. Aide à la budgétisation, à l’épargne et aux dépenses

Même après avoir gagné une grosse somme chaque mois, nous pourrions vivre avec d’énormes dettes s’il n’y a pas de plan financier en place pour utiliser ce revenu judicieusement. C’est parce que nous pourrions finir par dépenser plus que ce que nous gagnons, parfois même sans nous en rendre compte. Cependant, quelqu’un qui pourrait gagner un revenu médiocre peut vivre une vie plus saine financièrement. C’est parce qu’ils planifient pour leur argent, épargnent et vivent selon leurs moyens. Les finances personnelles nous aident à donner un sens à nos revenus, à nos dépenses mensuelles et à la façon de budgétiser ces revenus.

3. Aide à augmenter les flux de trésorerie

Les finances personnelles peuvent nous aider à augmenter notre trésorerie. Garder une trace de nos dépenses et de nos habitudes de dépenses nous permet d’augmenter nos flux de trésorerie. Une planification fiscale, des dépenses prudentes et une budgétisation minutieuse garantissent que nous ne perdons pas notre argent durement gagné en dépenses frivoles.

4. Évite les dettes ingérables

Être trop endetté représente un grave danger pour nos finances futures. Connaître les finances personnelles nous apprend à gérer nos dettes. Éviter les dépenses excessives peut nous aider à éviter les dettes. Par exemple, certaines personnes ont tendance à changer leur mode de vie lorsqu’elles gagnent un revenu plus élevé. Cela ne conduit qu’à s’endetter davantage. L’abus de carte de crédit peut également ajouter à nos dettes. C’est pourquoi les finances personnelles sont essentielles.

5. Aide à développer nos actifs

Beaucoup de gens veulent posséder des actifs, plutôt que de les demander à d’autres, comme une forme de coussin financier. Mais plusieurs actifs viennent avec des passifs attachés. Cela nécessite de posséder une connaissance adéquate de nos finances. En comprenant nos finances, nous pouvons déterminer la valeur réelle d’un actif particulier et savoir comment régler ou annuler des dettes. De cette façon, nous pouvons accroître efficacement nos actifs.

Conclusion

Une étape vers un avenir financier stable consiste à acquérir une connaissance approfondie de nos finances. Il est important de modifier ses habitudes de dépenses et de planifier son budget et ses revenus avant de sombrer trop profondément dans une crise financière. Chaque personne doit consacrer du temps à l’amélioration de ses connaissances financières afin d’avoir un avenir sûr.

(Par Sunjay Chopra, co-fondateur et directeur, Money In Minutes)

