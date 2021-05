Pourquoi les gens affluent-ils pour voir la “ fleur de cadavre ” qui sent la chair pourrie

Il est pertinent de noter que la forte odeur piquante n’est pas régulièrement émise par la fleur. (Crédit: Peter Hartlaub / San Francisco Chronicle via AP)

Les gens affluent vers les jardins, les parcs et les magasins de fleurs pour apercevoir des fleurs magnifiques et parfumées est un site courant, mais plus d’un millier de personnes se sont récemment rassemblées dans un endroit peu connu de San Francisco pour sentir une fleur qui a sans doute la plus horrible odeur comparable à cadavre humain. Nommée à juste titre “ fleur de cadavre ”, cette fleur extrêmement rare a attiré plusieurs touristes et visiteurs qui voulaient voir la fleur qui fleurit une fois tous les sept à dix ans, a rapporté l’Indian Express.

Qu’est-ce qui rend la fleur du cadavre unique?

La fleur qui porte un nom scientifique Amorphophallus titanum fleurit rarement une fois tous les 7 à 10 ans et est un site d’attraction pour les amateurs de botanique et les touristes. Outre son odeur nauséabonde, la fleur est également considérée comme l’une des plus grandes fleurs du monde et peut atteindre 10 pieds en une décennie environ. Une fleur de cadavre moyenne vit jusqu’à 30 à 40 ans et reste tout au long de sa vie un objet d’attraction. La plante qui est une espèce indigène de la forêt tropicale d’Indonésie à Sumatra est une espèce en voie de disparition et a été plantée dans différentes parties du monde dans des jardins botaniques et d’autres endroits.

Il est pertinent de noter que la forte odeur piquante n’est pas régulièrement émise par la fleur. L’odeur de chair pourrie n’est émise par la fleur que lorsqu’elle fleurit, ce qui se produit une fois tous les dix ans environ.

Qu’est-ce que les scientifiques ont trouvé à propos de sa puanteur unique?

Selon la recherche scientifique sur la fleur, la fleur est censée émettre la mauvaise odeur afin d’attirer les insectes pollinisateurs tels que les coléoptères et les mouches qui peuvent l’aider à polliniser et à se reproduire. Selon une recherche publiée dans la revue Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, le principal élément chimique de la fleur qui émet une odeur de cadavre est le trisulfure de diméthyle qui est également présent dans les micro-organismes, quelques légumes et des plaies cancéreuses, l’Indian Express signalé.

Prévalence de la fleur de cadavre

En 2018, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a classé la fleur dans la catégorie des espèces en voie de disparition, ce qui signifie que le nombre de fleurs de cadavres diminue à un rythme rapide et est sur le point de s’éteindre. Les forêts tropicales d’Indonésie où la fleur se trouve naturellement sont confrontées à l’assaut de la déforestation. Alors que plusieurs pays ont essayé de planter la fleur dans des jardins, des parcs et des jardins botaniques, il est extrêmement difficile de fournir des conditions propices à la croissance de la plante qui incluent une humidité et une chaleur élevées. Il devient également difficile de fournir des conditions propices à la pollinisation et à la reproduction de la plante dans des pays qui n’ont pas un climat similaire à celui des forêts tropicales.

