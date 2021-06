Pourquoi les gens avec des élèves plus grands sont plus intelligents | Vie

Les yeux sont le miroir de l’âme, et les pupilles pourraient être le miroir de l’intelligence, selon une étude scientifique récente. Des recherches du Georgia Institute of Technology (USA) trouvent une corrélation entre la taille basale des pupilles et le degré d’intelligence d’une personne. Selon les chercheurs, la dimension de cette partie de l’œil est directement liée à une partie du cerveau appelée le locus ceruleus.

Une étude américaine vient de constater que les personnes avec des pupilles plus grandes sont plus intelligentes.

Des chercheurs du Georgia Institute of Technology aux États-Unis ont suivi la taille des élèves chez des volontaires qui ont passé une grande variété de tests d’intelligence, de rétention de la mémoire ou de capacité de concentration. Les résultats ont donné cette curieuse information : la taille basale de la pupille est liée à l’intelligence.

L’étude, publiée dans Science Direct, montre que plus la pupille est grande, plus le sujet est intelligent. Les volontaires de l’expérience ont été soumis aux mêmes conditions d’éclairage tout en réalisant des tests d’attention, de raisonnement et de mémoire. L’équipe a constaté que le degré de dilatation était très différent d’une personne à l’autre.

500 personnes vivant à Atlanta entre 18 et 35 ans ont participé à la recherche. Les scientifiques ont utilisé un appareil électronique suivi de l’oeil après avoir passé 4 minutes devant un écran d’ordinateur vierge. Ils ont ainsi pu les mesurer au repos et disposer des données de la taille moyenne de chaque personne.

Cette ouverture circulaire noire au centre du œil il a une taille moyenne qui varie entre 2 et 8 millimètres et est entouré par l’iris, chargé de contrôler son ouverture à travers les muscles.

Il ne faut pas oublier que dans des conditions de faible luminosité, le élève il se dilate pour que plus de lumière puisse atteindre la rétine pour améliorer la vision nocturne. Lorsqu’il y a de la lumière à revendre, elle se contracte pour limiter la quantité qui pénètre dans l’œil.

Cette nouvelle preuve scientifique est très intéressante car, au-delà d’être liée à l’excitation et à l’épuisement, elle met en évidence la importance de l’élève pour étudier les différences individu en termes d’intelligence ou de QI.

le taille de la pupille Il était également négativement lié à l’âge, car l’étude a révélé que les volontaires plus âgés avaient tendance à avoir des pupilles plus petites et plus resserrées.

Locus céruléen : le petit morceau de cerveau qui est impliqué dans la taille de la pupille

Découvrez exactement le relation entre la taille de la pupille et l’intelligence impliquait une analyse détaillée du cerveau, cherchant à découvrir quelles régions cérébrales sont activées.

Du Daily Mail, ils expliquent que les scientifiques ont ciblé le locus cerulean, une région située dans la partie supérieure du tronc cérébral. Il libère de la noradrénaline et parmi ses fonctions, il régule la perception, l’attention, l’apprentissage et la mémoire, tout en maintenant l’ensemble du cerveau coordonné et organisé.

L’hypothèse des auteurs est que plus la pupille est ouverte, plus la lumière pénètre dans le cerveau, et plus il y a de lumière, plus la noradrénaline est libérée. Ainsi, les personnes ayant des pupilles plus grandes auraient une activité régulatrice plus importante des fonctions liées à l’intelligence, bien que davantage de recherches soient nécessaires pour confirmer cette hypothèse.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.