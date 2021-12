Pourquoi les gens blâment John Madden pour les commotions cérébrales ? Jeux vidéo

Madden tel qu’il est apparu sur la couverture de Madden 99. Image : EA

Le légendaire entraîneur de la NFL, John Madden, est décédé dans la matinée du mardi 28 décembre. Alors que beaucoup ont saisi l’occasion de son décès pour célébrer l’héritage de l’entraîneur, de la diffusion et du jeu vidéo, d’autres en ont profité pour appeler Madden pour son rôle dans transformer les « blessures cérébrales en un jeu vidéo ». Les prises étaient suffisamment incendiaires pour prendre le contrôle des médias sociaux et des sites Web sportifs pendant des jours.

La discussion sur la commotion cérébrale qui a suivi la mort de John Madden semble provenir de deux sources. Le premier est un tweet de la journaliste indépendante Marcy Wheeler, publié le soir du décès de Madden. Le tweet se lit comme suit : « Tout le monde fait l’éloge de Madden : Combien de commotions aurions-nous pu éviter s’il n’avait pas transformé les lésions cérébrales en un jeu vidéo ? » Wheeler, qui se spécialise dans les libertés civiles et les questions de sécurité nationale, énumère son expérience de football et de traumatisme crânien comme jouant le rôle du monstre vedette dans une équipe de poudrières et six ans de rugby, au cours desquels elle a subi au moins une commotion cérébrale. Elle dit également qu’un autre joueur de rugby est décédé sur le terrain.

Puis, le mercredi 29 décembre, un professeur d’histoire au Dallas College, le Dr Andrew McGregor, a donné son avis sur John Madden via son compte Twitter, actuellement défini sur privé. Son tweet initial disait : « J’ai beaucoup d’opinions sur John Madden. La création du jeu vidéo Madden n’a pas été un grand développement pour les États-Unis. Elle a encore plus glorifié la violence et déshumanisé les athlètes noirs, aidant à établir un cosplay de plantation qui s’est aggravé à l’ère du football fantastique.

Le fil, archivé chez Barstool Sports, aboutit finalement au même sentiment exprimé par Wheeler, bien qu’avec un angle de racisme déroutant appliqué. « La clé ici », écrit McGregory dans le fil, « est la consommation du sport en tant que réalité déformée. Les jeux vidéo déshumanisent les joueurs, ils créent des fantasmes de super équipes et des notions de contrôle et de gestion (répliquées dans le sport fantastique) où nous contrôlons et manipulons les listes et les joueurs. C’est profondément problématique.

Les tweets du Dr McGregor ont été largement critiqués et critiqués par les fans du sport et de la série de jeux vidéo. Beaucoup se sont opposés à ce qu’il qualifie la franchise Madden de « plantation numérique » qui utilise les noms et les ressemblances des joueurs à des fins lucratives tout en encourageant les fans à ne pas tenir compte de l’humanité qui se cache derrière eux et, par extension, de leur santé. En réponse à des tweets aussi extrêmes, beaucoup citent également un tweet du médecin de 2017, dans lequel il parle de jouer à Madden avec son frère, comme preuve d’hypocrisie.

Les réponses au tweet de Marcy Wheeler sont, comme on pourrait l’imaginer, assez dures. Il y a beaucoup de réponses misogynes embarrassantes, quelques injures et plusieurs personnes suggérant que la série Madden NFL d’EA a en fait empêché les lésions cérébrales en offrant aux personnes intéressées par le sport un moyen plus sûr et sans contact de jouer. En réponse à la question « pensez-vous que les jeux vidéo provoquent des commotions cérébrales », répond Wheeler : « Non. Je pense que les jeux vidéo ont amené les fans à penser que le vrai sport était un jeu vidéo.

Pour être juste, la Ligue nationale de football n’a pas eu le meilleur bilan en ce qui concerne les dangers des traumatismes crâniens. Au milieu d’une vague de préoccupations concernant les commotions cérébrales en 1994, la NFL a formé le comité des lésions cérébrales traumatiques légères, nommant un médecin avec peu d’expérience en sciences du cerveau à la tête du comité. En décembre de la même année, le commissaire de la NFL, Paul Tagliablue, a qualifié les commotions cérébrales de « problème de journalisme de meute », suggérant que les médias faisaient trop de bruit sur un problème relativement mineur. Au cours de la même année, le quart-arrière des Cowboys de Dallas Troy Aikman a pris un genou à la tête lors du match de championnat NFC de la saison 1993, un match auquel il ne se souvient pas encore avoir joué, et l’arrière des Chicago Bears Merrill Hoge a pris sa retraite après qu’une commotion cérébrale l’a laissé brièvement incapable de reconnaître son femme et fils.

Il existe une excellente chronologie de la crise des commotions cérébrales en cours dans la NFL sur PBS.org. Il décompose habilement une longue histoire de la ligue essayant de minimiser les dangers de traumatisme crânien tandis que la communauté médicale en apprend lentement plus sur ces dangers. Les traumatismes crâniens répétés, selon les experts médicaux, peuvent entraîner une encéphalopathie traumatique chronique, ou CTE, qui peut provoquer une perte de mémoire, un comportement agressif, une maladie des motoneurones, une dépression et des pensées suicidaires. Les médecins examinant Andre Waters et Terry Long, deux anciens joueurs de la NFL qui se sont suicidés, ont trouvé des signes de CTE dans les deux.

La question de savoir si les traumatismes crâniens répétés sont dangereux pour la santé a été résolue. Oui. Beaucoup. Et la NFL s’est légèrement améliorée à ce sujet, avertissant activement des dangers des commotions cérébrales et édictant des règles pour essayer de réduire leur fréquence au lieu de les écarter avec désinvolture.

Revenons aux coups post-mortem de Marcy Wheeler et du Dr McGregor sur John Madden. Bien que l’histoire de la NFL en matière de traumatisme crânien ait été mauvaise, Madden a longtemps parlé de la position laxiste de la ligue sur les joueurs qui subissent des commotions cérébrales. Taylor Twellman d’ESPN, en réponse aux commentaires selon lesquels Madden était un instigateur, a tweeté une vidéo de l’homme commentant le danger de commotions cérébrales en 1993.

« Je pense à un gars qui a eu une commotion cérébrale ou qui a une commotion cérébrale, alors il ne devrait plus jouer », dit Madden dans le clip. « Ils disent toujours que la boxe est archaïque, mais si un boxeur est mis KO, il ne peut pas se battre pendant un mois de plus. Et parfois, dans le football, nous disons : « Oh, ce type a une légère commotion cérébrale, il sera de retour. » Je ne sais pas si j’ai déjà été d’accord avec ça.

Quant à la façon dont la franchise Madden d’EA gère les traumatismes crâniens et les blessures dans leur ensemble, cela a lentement changé au fil des ans. Dans les premières entrées, les joueurs se blessant pendant un match entraînaient une ambulance sur le terrain, repoussant de manière comique les autres joueurs pour se rendre au blessé. L’ambulance a été retirée après Madden 2001, car la NFL estimait qu’elle glorifiait les blessures. Le bâton de frappe, qui permettait aux joueurs d’effectuer des tacles élégants et percutants, a été retiré peu de temps après son introduction à Madden 2005, car la NFL estimait qu’il favorisait la violence. Il n’y a plus de blessures de fin de carrière dans le jeu. Et les commotions cérébrales ont toujours été appelées « blessures à la tête ».

Ces blessures à la tête pendant le jeu signifiaient qu’un joueur pouvait être absent pendant quelques trimestres dans les anciens matchs de Madden. Cela a changé dans Madden 12, dans lequel les joueurs blessés à la tête seraient absents pour le reste du match, les commentateurs Gus Johnson et Chris Collinsworth parlant de la gravité des traumatismes crâniens lorsque de telles blessures se produisent. Les blessures à la tête sont toujours d’actualité à ce jour, mais elles ne sont pas appelées commotions cérébrales. C’est un mandat de la NFL, cependant, et non de Madden.

La NFL semble vouloir empêcher la série de devenir trop violente. Mais en gardant le mot commotion cérébrale hors de la discussion dans le jeu, je peux voir comment quelqu’un pourrait penser que cela envoie le mauvais message aux fans de football.

Oui, le football est violent. Les gens se blessent. Les joueurs subissent un traumatisme qui change leur vie. Les coups sont durs. Le potentiel de blessure est ce qui m’a empêché, un étudiant de deuxième année de six pieds et demi de haut, de rejoindre les Wildcats de Dunwoody. Je joue toujours à Madden chaque année, et jamais une seule fois cela ne m’a donné l’impression que c’était bien de me prendre la tête.