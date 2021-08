Pourquoi les gens dépensent-ils des sommes incroyables en NFT ?

“Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article”

Selon des données assez récentes présentées par CryptoSlam, en quelques mois jusqu’en mars 2021, les gens ont dépensé plus d’un milliard de dollars en actifs numériques.

Como probablemente sepa, las artes digitales han sido el delirio durante un tiempo para la mayoría de los entusiastas de la criptografía, pero recientemente, incluso las personas fuera del ecosistema de la criptografía han comenzado a profundizar en la tendencia de las NFT, esto surgió de le néant. Cela soulève donc la question de savoir ce qui attire vraiment plus de gens vers l’engouement pour le NFT, les amenant à investir des centaines, voire des milliers ou des millions de dollars dans ces actifs. Certains investisseurs sont d’avis que cela est dû à une variété de facteurs qui peuvent inclure la hausse des prix du BTC ou la pandémie de COVID-19.

Il y a quelques mois à peine, Mike Winkelmann (Beeple) a vendu de l’art cryptographique pour environ 70 millions de dollars. En outre, une tendance similaire peut être observée chez plusieurs autres artistes comme Grimes, qui ont fait plusieurs millions de leur collection d’art cryptique en quelques heures seulement. De plus, les acheteurs et les créateurs de cet art en ont également tiré d’importants bénéfices. En février, Pablo Rodríguez, un collectionneur d’art de Miami, a indiqué à quel point le marché pouvait être rentable lorsqu’il revendrait la pièce de Mike Winkelmann pour une augmentation de près de 1000% par rapport au prix réel.

Qu’obtenez-vous lorsque vous achetez un token non fongible ?

Chaque fois que vous achetez un NFT, vous accédez aux droits sur un jeton unique et immuable. Cependant, cela ne concerne que la blockchain. Chaque fois que quelqu’un achète un mème ou une image, il ne peut revendiquer sa possession que sur la blockchain, sans aucun contrôle sur ses droits de distribution. Dans la plupart des scénarios, lorsque vous achetez un actif NFT, vous n’achetez pas le contenu ; Au lieu de cela, vous achetez un jeton qui relie votre identité à l’art du créateur sur la blockchain.

Les NFT fonctionnent sur le même concept que les crypto-monnaies. La principale différence est que les NFT, contrairement aux crypto-monnaies, ne peuvent pas être échangés ou remplacés les uns avec les autres. Chaque NFT est différent, ce qui le distingue des jetons fongibles, comme les crypto-monnaies. Personne ne peut les dupliquer, ils sont immuables et, en tant que tels, vous pouvez facilement authentifier l’authenticité. Cependant, il n’y a pas d’approche garantie pour déterminer s’ils peuvent conserver leurs valeurs au fur et à mesure qu’ils passent. Alors qu’est-ce qui a causé cette frénésie?

Alors pourquoi plus de gens achètent-ils du NFT aujourd’hui ?

Selon plusieurs passionnés, ce nouvel engouement pourrait être attribué à la hausse du prix du BTC, ainsi qu’à l’influence de la pandémie de COVID-19, la méfiance à l’égard de l’USD créant un parfait terreau. Cependant, on pourrait également dire que de plus en plus de personnes explorent cet espace en raison de leur connaissance des autres avantages qui y sont intégrés. Il existe des avantages évidents auxquels vous pouvez accéder en investissant dans NFT et, en tant que tels, ces avantages peuvent inciter même la moyenne à investir ;

Augmentation de la valeur : c’est la prémisse fondamentale de tout investissement. Comme InvestorTrend l’a souligné, la raison fondamentale pour laquelle les NFT ont tendance à augmenter en valeur est due à leur utilisation dans les jeux blockchain et à la croissance de la tendance à la gamification dans DeFi. Un bon exemple de ceci est Black Eye Galaxy, qui est un système cross-blockchain qui permet aux utilisateurs d’explorer les planètes et la galaxie tout en gagnant des récompenses considérables. Il a symbolisé les planteurs sous forme de NFT, et certains de ces actifs peuvent augmenter considérablement en valeur à mesure que la popularité de la plate-forme continue d’augmenter.

L’apparente montée de l’écosystème NFT – Comme mentionné ci-dessus, l’écosystème NFT continue de croître et ses cas d’utilisation semblent plus susceptibles de gagner du terrain. Et comme nous le savons, à mesure qu’ils gagnent en popularité, les propriétaires de ces actifs peuvent en tirer des bénéfices substantiels.

La joie d’avoir quelque chose d’unique Les NFT sont uniques par nature, et il y a un sentiment spécial qui va de pair avec le fait de posséder ce que les autres n’ont pas. Cette même prémisse pourrait s’appliquer à ceux qui achètent des marques de mode en édition limitée à des coûts exorbitants et apparemment déraisonnables. En plus de la joie d’avoir quelque chose d’unique, ils ont également tendance à prendre de la valeur et, en tant que tels, cela est lié aux avantages mis en évidence ci-dessus. Essentiellement, la plupart des gens sont enclins à acheter du NFT en raison de la connexion unique qu’il génère avec le créateur, qui n’existe pour aucune autre forme d’art.

Voulez-vous explorer cette tendance? Voici comment acheter un NFT

Avant d’acheter un NFT, il y a quelques questions à poser et à répondre ; Où achetez-vous le NFT ? Quel est le jeton crypto requis ? Quel est le portefeuille requis ?

Certains NFT ne sont disponibles que sur certaines plateformes. Par exemple, supposons que vous souhaitiez acheter un terrain sur une planète spécifique, Black Eye Galaxy est un projet qui offre cette forme de NFT. En tant que tel, vous ne pouvez pas acheter un tel art via une plate-forme qui propose des livres ou d’autres utilitaires réels. Dans cet esprit, je vérifierais ensuite le jeton pertinent pour ladite plate-forme et d’autres exigences. Assez facile, non?

Quel avenir pour les NFT ?

D’ici fin 2021, certains analystes prévoyaient que le marché du NFT pourrait dépasser la barre des 1,5 milliard de dollars. Cet exploit est attendu alors que de plus en plus de marques, d’icônes et d’artistes continuent de profiter de l’espace pour développer leurs identités et leurs jetons uniques. Alors que de plus en plus de chaînes de blocs rivalisent pour créer des services NFT plus solides, et compte tenu de la gamme toujours croissante de plates-formes parmi lesquelles vous pouvez choisir, c’est le meilleur moment pour devenir une partie active de l’espace. Même en tant que fonctionnalité relativement récente de la blockchain, les NFT connaissent un boom et presque tout le monde se précipite pour devenir fou, en particulier en ce qui concerne les NFT artistiques.

Au fil du temps, personne ne pouvait dire si la fièvre NFT disparaîtrait ou non. Cependant, ceux qui se sont lancés tôt connaîtront une explosion considérable de leurs objectifs de rentabilité dans une période négligeable. Sa popularité pousse un certain nombre de créatifs à briser les barrières et à re-développer des concepts nouveaux et innovants sur la meilleure façon d’explorer ce que les NFT ont à offrir. En tant que tel, 2021 n’est que le point de départ d’une innovation explosive, et nous devrions tous nous attendre à divers cas d’utilisation de cette innovation à l’avenir. En fin de compte, les NFT deviendront une partie intégrante de nos activités quotidiennes et les gens pourront les mettre en œuvre de manière transparente.