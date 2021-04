Pourquoi les gens intelligents font-ils de stupides erreurs financières?

Comment les gens intelligents font de stupides erreurs financières. Image représentative / Pixabay

Tout le monde aime l’argent. Mais tout le monde ne le fait pas à sa guise. Les gens font des fautes. Qu’il s’agisse de faire un choix de carrière ou de prendre de grosses décisions financières comme investir, acheter une maison, planifier sa retraite ou même prendre de petites décisions comme acheter des courses mensuelles, il n’y a pas d’activité exceptionnelle dans la vie où les gens ne font pas d’erreurs.

Même ceux qui sont considérés comme intelligents (à leurs propres yeux ou par les personnes qui les entourent) font souvent des erreurs stupides. Plus encore quand il s’agit de questions d’argent. S’il n’y a rien de mal à faire des erreurs, on se demande pourquoi cela se produit. Pourquoi les gens intelligents font des erreurs, surtout quand il s’agit d’argent? Voici quelques raisons et comment les éviter.

Premièrement, peu de gens gèrent bien leur argent. En particulier, lorsqu’il s’agit d’investir sur les marchés boursiers, beaucoup de gens se concentrent sur les actions à acheter. Comment fonctionnent-ils? Comment sont-ils censés se comporter? Au lieu de se concentrer sur la performance d’une action, l’accent devrait être mis sur les risques encourus et la gestion de l’argent. Votre intelligence peut ne pas garantir la performance du stock. Mais vous pouvez gérer votre argent intelligemment.

Si vous gérez bien votre argent, vous pouvez l’emporter en toutes circonstances.

Deuxièmement, beaucoup de gens ne élaborent pas bien leurs stratégies. Comme dans le cricket où vous ne pouvez pas frapper un six sur chaque balle et vous devez continuer à faire tourner la frappe tout en étant attentif à la balle perdue pour la frapper hors du parc. En matière d’argent aussi, il est important d’avoir une bonne stratégie. Mais comment l’avoir? Eh bien, il y a deux façons: vous pouvez vous renseigner ou rechercher un bon conseiller. Il y a aussi un problème pour trouver un bon conseiller. Mais les conseils suivants peuvent vous aider à trouver un bon conseiller financier:

En gros, il y a deux conseillers aimables. En dehors du système bancaire, certains conseillers travaillent sur un modèle de commission et d’autres sur un modèle payant uniquement. Bien qu’aucun d’eux ne puisse être classé comme bon ou mauvais, ce que vous devez rechercher, c’est que votre conseiller doit être qualifié et agréé par les organismes de réglementation pour offrir des conseils financiers. Vous pouvez ignorer quelqu’un qui travaille sans licence. Ne laissez personne vous pousser à prendre une décision ou à acheter un produit financier. Si quelqu’un essaie de promouvoir un produit, vous devez être assuré qu’il / elle est un mauvais conseiller pour vous. Une fois que vous avez trouvé un bon conseiller, faites-lui confiance. Il ne sert à rien d’avoir plusieurs conseillers pour influencer vos décisions en matière de financement ou gérer votre argent.

Troisièmement, quand il s’agit d’argent, vous ne devriez pas être guidé par vos impulsions. Seules des décisions logiques et réfléchies vous permettront de passer au travers. N’oubliez pas qu’il existe une ligne très fine entre la passion et la folie. La mentalité de toujours courir après les retours et de ne pas prendre de conseils peut entraîner des erreurs que vous pourriez regretter pendant longtemps.

Quatrièmement, posez de meilleures questions. Lorsque vous interagissez avec un expert financier, il est important de poser de meilleures questions qui vous aideront à comprendre comment fonctionne le produit dans lequel vous investissez. Cela vous aidera à décider si vous devez miser votre argent dans ce produit ou non. Il ne sert à rien de poser des questions comme – Dites-moi le meilleur fonds commun de placement! Certains experts estiment même que c’est la pire question qu’un investisseur puisse se poser.

Cinquièmement, il n’y a rien de mal à faire des erreurs tant que vous apprenez et prenez de meilleures décisions. Les finances personnelles sont très personnelles. Ce qui s’appliquera à une autre personne peut ne pas s’appliquer à vous. Nous sommes des êtres humains et les êtres humains font des erreurs aussi intelligentes qu’elles soient. Et il est normal de faire des erreurs. La peur et la cupidité réagissent différemment avec différentes personnes. Beaucoup de gens définissent intelligent comme savoir plus, être plus instruit, lire un livre par jour, etc. Mais cela ne vous définit pas vraiment comme une personne intelligente. Car intelligent, ce n’est pas simplement en savoir plus. Être capable de contrôler votre cupidité et votre peur est plus important.

(Ce qui précède est basé sur une table ronde de Radhika Gupta, PDG d’Edelweiss Asset Management, et de Nithin Kamath, co-fondateur de Zerodha, récemment pendant Thrive 2021 – un événement virtuel organisé par Groww.)

