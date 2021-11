Pourquoi les gens pensent qu’il y a du cannibalisme dans le spécial « Peanuts »

Pour marquer le début des vacances de Thanksgiving, PBS devrait diffuser A Charlie Brown Thanksgiving dimanche soir (l’émission spéciale sera également disponible via Apple TV +). Bien que le spécial soit apprécié par beaucoup, ce n’est pas sans controverse. L’une de ces controverses est liée à Woodstock, car il est représenté en train de manger de la dinde pendant le dîner de Thanksgiving du groupe. Le moment est devenu si controversé pour certains qu’ils ont même dit que Woodstock est un cannibale pour avoir mangé un autre oiseau pendant le festin. Cependant, il y a une raison particulière pour laquelle Woodstock ne serait pas considéré comme un cannibale.

La scène controversée en question implique Snoopy et Woodstock, qui sont assis à table tout en savourant un repas légitime de Thanksgiving (au lieu du pop-corn et des toasts beurrés que les autres personnages ont mangés). Snoopy commence à couper la dinde puis offre une assiette à son ami, qui accepte volontiers la portion et commence à la manger. La scène suscite généralement de nombreuses conversations sur les réseaux sociaux, les utilisateurs se demandant pourquoi Woodstock mangerait un autre oiseau.

Certains de ces utilisateurs sont même allés jusqu’à dire qu’il s’agissait d’un exemple de cannibalisme. manger un autre oiseau et OMG Woodstock est un cannibale ……..[laughing out loud]. »

Woodstock est un cannibale ! pic.twitter.com/d69B3fsynw – Scott Korin (@scottkorin) 24 novembre 2020

Cependant, si vous voulez être technique sur A Charlie Brown Thanksgiving et Woodstock, l’oiseau jaune n’est pas réellement un cannibale. Étant donné que cannibale signifie que l’on mangerait sa propre espèce, Woodstock ne s’y engage techniquement pas, car il est un canari jaune et, évidemment, pas une dinde. Ainsi, les téléspectateurs n’ont pas à s’inquiéter du fait que Woodstock mange son repas de Thanksgiving. Un Thanksgiving de Charlie Brown a été diffusé dimanche sur PBS. Au cas où vous l’auriez manqué, l’émission spéciale est diffusée sur Apple TV+ et sera disponible gratuitement du 25 au 27 novembre.

En plus de diffuser le spécial Thanksgiving des Peanuts, PBS diffusera également A Charlie Brown Christmas en décembre. Le spécial Noël sera disponible à partir du 4 décembre sur Apple TV+. Il sera disponible en streaming gratuitement du 11 au 13 décembre. PBS a précédemment révélé sur son compte Twitter qu’il était « remerciant » de s’associer à Apple TV + afin de diffuser ces deux spéciaux de Charlie Brown.