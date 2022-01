Pourquoi les Golden Globes 2022 ne seront pas à la télévision sur NBC, a expliqué

Bienvenue sur FTW Explains, un guide pour rattraper son retard et mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Vous avez peut-être cliqué dessus après avoir recherché sur votre téléviseur la cérémonie des Golden Globes 2022 et vous vous êtes demandé pourquoi elle n’était pas allumée. Nous sommes là pour vous aider !

C’est ce que nous savons : les gagnants des Golden Globes seront annoncés le dimanche 9 janvier. Nous en entendrons parler.

Mais la cérémonie – connue pour être une version plus lâche et plus amusante des Oscars qui distribue également du matériel pour les séries télévisées – ne sera pas télévisée. Pourquoi? Quel est le problème? On vous explique tout :

Attendez, les Golden Globes sont là ?



Ouais, ça m’est définitivement tombé dessus aussi. Mais la cérémonie a lieu le 9 janvier.

… Mais on ne va pas pouvoir le voir ?



C’est vrai. Rien à la télévision. Rien de diffusé en direct. Juste un bon vieux (nouveau-?) Mode « suivez-le sur Twitter » genre de dimanche soir.

Vous entendrez donc parler des gagnants, uniquement sur les réseaux sociaux ou sur le site des Globes.

Que s’est-il passé ici?



Revenons à février dernier. C’est alors qu’un rapport du Los Angeles Times a été publié, révélant qu’il n’y avait pas un seul membre noir du groupe d’électeurs Golden Globe de la Hollywood Foreign Press Association.

Des stars (dont Scarlett Johansson et Tom Cruise, qui ont rendu ses trois Globes en signe de protestation) et des studios – Netflix, Amazon et WarnerMedia parmi eux – ont commencé à se distancer de l’organisation et ont appelé à une réforme, et en mai, la HFPA a annoncé des changements radicaux concernant son adhésion.

Mais le plus gros coup ? NBC a annoncé en signe de protestation qu’elle ne diffuserait pas la cérémonie de remise des prix 2022. Des États-Unis AUJOURD’HUI :

« Nous continuons de croire que la HFPA est engagée dans une réforme significative. Cependant, un changement de cette ampleur prend du temps et du travail, et nous sommes convaincus que la HFPA a besoin de temps pour bien faire les choses. En tant que tel, NBC ne diffusera pas les Golden Globes 2022. En supposant que l’organisation exécute son plan, nous espérons être en mesure de diffuser l’émission en janvier 2023 », a déclaré NBC dans le communiqué.

NBC diffusera-t-elle la cérémonie en 2023 ?



Selon USA TODAY : « NBC a déclaré qu’elle souhaitait donner à la HFPA le temps de résoudre ses problèmes et espère qu’il sera possible de diffuser l’événement en 2023. »

Alors… on verra.