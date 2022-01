Pourquoi les Golden Globes se sont déroulés sans émission de télévision ni stars

A Hollywood, dit la maxime, le spectacle doit continuer. Même, semble-t-il, s’il n’y a pas de spectacle.

C’est ainsi que, dimanche soir, la Hollywood Foreign Press Assn. – interrompu par NBC après des mois de controverse foudroyante déclenchée par une enquête du Times en février 2021 – a remis ses 79e Golden Globe Awards lors d’un événement privé sans faste dans la salle de bal de l’hôtel Beverly Hilton, sans célébrités, sans hôte et pas de champagne à flot.

Comme chaque année, la soirée a eu ses grands gagnants. Le western macabre de Jane Campion « Power of the Dog » a remporté le prix du meilleur film dans la catégorie drame, et la nouvelle version radicale de « West Side Story » de Steven Spielberg a remporté le premier prix dans la catégorie comédie musicale ou comédie. Les séries HBO « Succession » et « Hacks » ont remporté les premiers prix de la série, tandis que des acteurs tels que Will Smith, Nicole Kidman, Michael Keaton et Kate Winslet ont également remporté des trophées.

Mais aucun des gagnants n’a choisi d’assister à l’événement. Aucune star n’était là pour prononcer des plaisanteries comiques accrocheuses ou faire un discours d’acceptation en larmes. Et personne ne regardait.

Les étoiles étant parties, les projecteurs ont été braqués sur les récents malheurs de la HFPA et ses efforts continus pour mettre en œuvre les réformes promises.

« L’année dernière, la Hollywood Foreign Press Association a été mise au défi de changer – et nous l’avons fait », a déclaré la présidente de la HFPA, Helen Hoehne. «Nous sommes sur un chemin de changement et nous n’allons pas nous reposer. Nous allons parler franchement de ce que nous apprenons et mettre les autres au défi de nous rejoindre.

Environ 70 des 105 membres de la HFPA se sont réunis pour la cérémonie et la réception de la cravate noire, selon un participant, ainsi qu’une poignée de récents bénéficiaires de subventions caritatives de l’organisation et d’autres amis et sympathisants. La pandémie faisant des ravages pour une deuxième année consécutive dans les traditions de récompenses habituelles, des protocoles COVID stricts ont été suivis.

Là où le Hilton aurait été autrefois l’épicentre du glamour, du pouvoir et de l’argent d’Hollywood, il n’y avait qu’un dimanche soir calme, avec seulement le personnel du Hilton et des clients occasionnels inconscients de l’hôtel passant devant la salle de bal. Une modeste réception a ensuite eu lieu sur la terrasse de la piscine. Mais il n’y avait pas d’after-party glamour et coûteux en studio, pas de limousines, pas de sacs-cadeaux, pas d’interviews à couper le souffle sur le tapis rouge, pas de flashes instantanés.

L’événement n’étant ni télévisé ni diffusé en direct – et les médias n’ayant pas le droit de le couvrir en personne – la HFPA a dévoilé au public les gagnants de cette année sur son site Web et via les médias sociaux, un format qui manquait cruellement du claquement et du crépitement d’un émission télévisée en direct mettant en vedette les talents les plus drôles et les plus charismatiques d’Hollywood.

« Si le rire est le meilleur remède, @WestSideMovie est le remède à ce qui vous fait souffrir », a lu le tweet annonçant la victoire décisive de « West Side Story », une histoire d’amour tragique impliquant des tensions raciales qui n’est pas exactement destinée à être hilarante. (Le tweet a ensuite été révisé pour se lire « Si la musique est le meilleur remède… »)

Un certain nombre de tweets n’ont pas cité le travail pour lequel le gagnant a été honoré : « Sauvez le drame pour Will Smith, qui remporte le #GoldenGlobe du meilleur acteur – Film – Drame », lit-on sur la star du « King Richard ».

Pour la HFPA, l’événement en sourdine – l’existence même dont de nombreux téléspectateurs réguliers des Globes n’étaient probablement pas au courant – représentait un trébuchement étonnant de l’improbable perchoir d’influence dont le petit groupe de journalistes de divertissement étrangers avait bénéficié pendant des décennies. Luttant pour sa survie, l’organisation était déterminée à remettre ses prix comme elle le faisait depuis près de 80 ans. Mais la préparation de l’événement a été éclipsée par la question de savoir s’ils avaient une réelle signification ou pertinence.

« Si un arbre remporte un Golden Globe dans la forêt mais que ce n’est pas télévisé, fait-il quand même un discours embarrassant ? Conan O’Brien a plaisanté sur Twitter vendredi.

Bien que fréquemment obsédés par des questions de crédibilité et de légitimité, les Globes ont longtemps été présentés comme la « fête hollywoodienne de l’année », attirant une foule joyeusement lubrifiée d’A-listers et, en période pré-pandémique, un public de quelque 18 millions de téléspectateurs. Mais à la suite de l’enquête du Times, qui a soulevé des questions sur l’éthique et la gouvernance de la HFPA et a souligné le fait que le groupe de 87 membres de l’époque n’avait pas de membres noirs, les membres de l’association ont été pratiquement exilés par une industrie qui courtisait depuis longtemps leurs favoriser.

Depuis près d’un an, la HFPA a engagé une série de réformes, remaniant ses statuts, embauchant un responsable de la diversité et accueillant 21 nouveaux membres, dont six noirs. Lors de son événement de dimanche, la HFPA a cherché à souligner ses progrès en matière d’inclusion, avec Kyle Bowser, vice-président senior du NAACP Hollywood Bureau, parlant d’un partenariat conjoint de cinq ans que l’organisation a forgé avec la HFPA, surnommée la « Reimagine Coalition », pour accroître la représentation dans l’industrie et soutenir les artistes et les journalistes de couleur.

Bowser a conclu son discours en hochant la tête à « l’attention qui a été méritée aux lacunes de la HFPA » tout en affirmant que « la NAACP soutient leurs efforts de réforme et applaudit l’offre de la HFPA de partager son expérience de transition en tant que modèle à imiter pour l’ensemble de l’industrie. «

Vers la fin de l’émission, Arnold Schwarzenegger est apparu dans une courte vidéo, vantant la générosité et l’ouverture de la HFPA, notant qu’en 1977, le groupe lui a décerné, un bodybuilder alors inconnu avec un nom à consonance étrangère, le meilleur nouveau venu Globe en 1977 pour le film « Restez affamé ». « Ce sont les journalistes internationaux avec une vision du monde », a-t-il déclaré à propos du groupe.

Pourtant, l’organisation a eu du mal à revenir dans les bonnes grâces de l’industrie. Habitué à recevoir une attention particulière de la part des célébrités et des studios, le HFPA a fait face à un boycott dirigé par les plus grands publicistes de l’industrie, le coupant de son énergie vitale. Lorsque la HFPA a annoncé les nominations de cette année en décembre, l’événement – ​​animé par le rappeur et pitchman Snoop Dogg, qui a mutilé plusieurs des noms des nominés – a été accueilli avec un mélange de silence et de confusion.

En proie à des critiques externes et à des frictions internes, la HFPA a profité de l’événement de dimanche pour mettre en lumière son travail philanthropique, présentant quatre de ses nouveaux bénéficiaires : Get Lit, St. Elmo Village, Streetlights et Los Fotos. Au fur et à mesure de l’événement, le compte Twitter des Golden Globes a partagé des vidéos présentant le travail des bénéficiaires, et l’actrice Jamie Lee Curtis – sept fois nominée aux Globes et double gagnante – est apparue dans une vidéo pour « honorer et soutenir » l’organisation efforts philanthropiques. « Je suis fier d’être associé à eux dans cette entreprise », a déclaré Curtis, qui a organisé à deux reprises les banquets des bénéficiaires de la HFPA.

Au cours des dernières années, l’organisation à but non lucratif a intensifié ses dons caritatifs, versant des millions de dollars chaque année à des organisations soutenant les arts, le journalisme et les causes humanitaires. Dans le même temps, a révélé l’enquête du Times, l’organisation a canalisé un montant croissant chaque année – atteignant environ 2 millions de dollars en 2020 – vers ses propres rangs et dossiers pour avoir siégé à de nombreux comités et effectué diverses tâches.

« Aucune autre communauté de récompenses ne montre autant d’amour et de générosité envers les autres que la HFPA », ont posté les Globes sur son blog officiel en direct à mi-parcours de l’événement.

Mais malgré tous ses efforts pour redorer le blason de sa réputation, la seule véritable devise de la HFPA à Hollywood réside dans la valeur perçue de ses récompenses – et là, son action s’est effondrée. Bien que les trophées soient envoyés aux gagnants de cette année, il reste à voir si des stars les reconnaîtront – ou si l’un des studios qui injectent des millions chaque année pour courtiser les électeurs des Globes vantera les victoires dans leurs campagnes de marketing dans la perspective de les Oscars en mars.

En effet, étant donné les problèmes actuels de la HFPA et sa position précaire, beaucoup à Hollywood pensent que le groupe aurait mieux fait de rester assis cette année plutôt que d’essayer de se lancer maladroitement avec une cérémonie sans célébrité.

« Je pense qu’ils se sont définitivement tiré une balle dans le pied », a déclaré une source qui traite avec l’organisation depuis des années mais a refusé d’être nommée par crainte de représailles. « Ils avaient besoin de faire un James Franco : Quand tu [screw up] vers le haut, partez et laissez les gens vous manquer, ou espérez qu’ils le fassent. Au lieu de cela, ils ont constamment fait les manchettes pour des choses qu’ils ne devraient pas être.

Les rédacteurs du Times, Christi Carras et Stacy Perman, ont contribué à ce rapport.