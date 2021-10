Pourquoi les graphismes de jeux vidéo de nouvelle génération n’impressionnent plus

Horizon Forbidden West – un signe d’améliorations sans cesse décroissantes ? (photo : Sony)

Un lecteur se demande pourquoi un jeu comme GTA 5 réédité trois générations de suite ne serait jamais arrivé auparavant.

En 1991, j’ai entendu un critique de cinéma dire que l’actuel Terminator 2 ne tiendrait pas le coup dans plusieurs années, car les effets spéciaux auraient l’air dépassés. Eh bien, non seulement ils ont tenu le coup, mais ils le font encore aujourd’hui.

Le film avait une utilisation révolutionnaire de CGI, qui n’a sans doute toujours pas été dépassée, même par ses propres suites. Il y avait bien sûr l’expérience précédente de James Cameron avec CGI dans The Abyss, mais cela a été un tournant. Au cours des années qui ont suivi, la dépendance excessive des films et des émissions de télévision à l’égard de CGI nous a rendus indifférents à ce qui aurait été considéré comme spectaculaire ou époustouflant des années auparavant.

Comme l’utilisation de CGI est devenue moins chère et plus facile, il n’y a vraiment rien qui ne puisse être conçu à l’écran, souvent au détriment des effets pratiques créatifs, et il nous reste des visuels plus brillants mais oubliables sur lesquels jeter nos yeux.

Je pense que la même chose peut être dite avec les graphismes des jeux vidéo modernes, dont la progression, si vous pouvez l’appeler ainsi, s’est déroulée à un rythme d’escargot au cours des 15 dernières années environ, au point où prétend qu’un le titre à venir peut avoir les meilleurs graphismes de tous les temps ne soulèvera pas beaucoup plus qu’un haussement d’épaules décontracté ou un sourcil paresseux.

Au cours du premier verrouillage de 2020, j’ai acheté un Raspberry Pi pour passer le temps à jouer à quelques classiques rétro et je me suis beaucoup amusé à regarder des jeux dans les années 80 et 90, étonné de la rapidité avec laquelle les graphismes et le son se sont améliorés en si peu de temps. J’ai eu du mal à croire, par exemple, qu’il n’y avait que cinq ans entre les délices 2D de Sonic The Hedgehog et le monde entièrement réalisé en 3D de Super Mario 64.

La progression en termes de graphismes et de sons s’est déroulée à un rythme rapide, où chaque nouvelle console publiée serait présentée comme un véritable jeu de nouvelle génération. La musique et le son ont rapidement atteint leur apogée, aidés par l’utilisation de formats CD, et la course était donc lancée pour continuer à offrir la meilleure expérience graphique à la maison.

Lorsque Namco a sorti Ridge Racer dans les salles d’arcade de 1993, j’ai pensé que c’était le meilleur qu’il puisse avoir, et que ces incroyables graphismes « photoréalistes » ne pourraient jamais être recréés à la maison. Et pourtant, c’était seulement un an plus tard, avec l’arrivée de la PlayStation de Sony. Peu de temps après, la Dreamcast a encore augmenté la mise, puis rapidement la PlayStation 2 et la Xbox.

Mais ensuite, la Xbox 360 et la PlayStation 3 ont été lancées. Des consoles HD avec d’énormes quantités de puissance et un véritable saut de génération en termes de graphisme et de qualité de production de jeux. Une fois que j’ai joué à Dead Rising, Project Gotham Racing 4, Red Dead Redemption et, vers la fin de leur durée de vie, Grand Theft Auto 5, je ne pensais pas que les jeux s’amélioreraient beaucoup au-delà de cela en termes de graphismes. Et bien, ils ne l’ont pas fait.

Le fait que Grand Theft Auto 5 arrive maintenant sur sa troisième génération de consoles et ait toujours fière allure huit ans plus tard, bien qu’avec quelques ajustements, en dit long. Pouvez-vous imaginer des jeux des années 80, 90 ou 00 réédités sur trois générations sur consoles à plein tarif, avec de petites touches cosmétiques ?

Je veux que les consoles de nouvelle génération m’impressionnent avec de nouveaux graphismes incroyables, mais la nouvelle génération ressemble à l’ancienne. Et l’ancienne génération n’est pas un énorme pas en avant par rapport à la génération précédente. Le Gears Of War original est plus beau que Gears Of War 5, par exemple. Les jeux PlayStation 5 à venir qui restent cross-gen tels que God Of War: Ragnarök et Horizon Forbidden West, semblent être une mise à niveau de leurs dernières entrées.

Certains jeux qui utilisent les fonctionnalités supposées de nouvelle génération, telles que le lancer de rayons, rendent les jeux moins performants. Et même les développeurs sont sortis et ont dit Ratchet & Crank : Rift Apart aurait probablement pu être fait sur la dernière génération. C’est probablement pourquoi Grand Theft Auto 6 est si retardé (ou n’arrivera pas, comme un lecteur l’a récemment suggéré.) Il n’a vraiment nulle part où aller à part peut-être VR.

Rien de tout cela n’est la faute des fabricants de consoles ou des développeurs de jeux. C’est, je dirais, la technologie qui perd la guerre d’usure. Jetez un œil aux téléphones mobiles et à la façon dont ils luttent pour trouver de nouvelles façons significatives d’inciter les consommateurs à passer à la version supérieure. Mon téléphone actuel est le premier que je n’ai pas «mis à niveau» après l’expiration du contrat, car il n’était tout simplement pas nécessaire de le faire et je n’ai aucun intérêt pour un écran de téléphone qui se plie en deux.

Les graphismes auront-ils un autre pas de géant en avant ? Probablement pas, et il suffit de regarder à nouveau des films pour voir pourquoi. Si même dans les films, ils ne peuvent pas encore créer de CGI vraiment crédibles (Fast & Furious 9 n’importe qui?), alors les jeux ne pourront certainement pas surpasser ce qu’ils peuvent faire. Il semble donc que nous jouions à Grand Theft Auto 5 pendant encore quelques générations.

