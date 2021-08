Pourquoi les gymnastes féminines rivalisent avec la musique dans leurs routines

Pourquoi les athlètes mordent-ils leurs médailles olympiques ? 1:08

. – Lorsque les gymnastes olympiques participeront aux exercices au sol divisé à Tokyo dimanche et lundi, les spectateurs remarqueront une différence clé entre les épreuves.

Les femmes sauteront, sauteront et tourneront au rythme de la musique enregistrée, tandis que les routines masculines seront accompagnées de silence.

La raison de cette disparité remonte à près d’un siècle, lorsque les gymnastes ont participé pour la première fois aux Jeux olympiques et que les règles de leurs épreuves ont été établies. Les experts en gymnastique disent que les attentes des athlètes féminines étaient alors différentes.

Mais malgré le fait que les gymnastes d’aujourd’hui soient plus puissants et athlétiques que leurs homologues du milieu des années 1900 – parfois ils font même des choses que les hommes ne peuvent pas faire – des éléments de danse, chorégraphiés en musique, restent une composante obligatoire de vos exercices au sol.

En d’autres termes, les femmes doivent exécuter leurs routines au sol avec de la musique.

Certains disent qu’il est temps de mettre fin à cette règle.

La gymnastique féminine était traditionnellement censée mettre en valeur la grâce et la féminité.

Les gymnastes masculins ont participé pour la première fois aux Jeux Olympiques en 1896. La gymnastique féminine a fait ses débuts plus de trois décennies plus tard, en 1928.

Lorsque les femmes ont commencé à concourir, le sport s’est adapté aux rôles de genre préconçus à l’époque, selon les experts.

À l’époque, les routines de gymnastique masculine devaient mettre en évidence la force, tandis que les routines féminines mettaient l’accent sur la grâce et la féminité, a déclaré Georgia Cervin, ancienne gymnaste internationale et auteure de “Degrés de difficulté: comment la gymnastique féminine a pris de l’importance et est tombée de la grâce”.

“Lorsque le sport a été développé pour les femmes, ils ont adapté le sport masculin pour le rendre ‘approprié’ pour les femmes”, a déclaré Cervin. “Les femmes devaient faire des mouvements fluides, rythmés, fluides et gracieux qui mettaient l’accent sur la beauté et la flexibilité. C’est pourquoi elles jouent sur de la musique et pas les hommes. Les routines au sol des hommes devaient mettre l’accent sur la force à leur place”.

Les gymnastes ont également commencé à participer aux Jeux olympiques à une époque où les sports de compétition étaient considérés comme majoritairement masculins.

Entre les années 1910 et 1960, l’exercice vigoureux était considéré comme mauvais pour les femmes et leur santé reproductive, a déclaré Jane Rogers, conservatrice du Musée national d’histoire américaine du Smithsonian.

“Même les médecins pensaient que l’exercice intense était mauvais pour les femmes, car les femmes étaient censées devenir épouses et mères”, a-t-elle déclaré. “Le sport peut blesser physiquement les femmes et les rendre incapables d’effectuer leurs tâches ménagères. Les femmes ont concouru, mais n’ont pas eu les mêmes opportunités que leurs homologues masculins.”

Les routines au sol des femmes sont notées sur des éléments artistiques et athlétiques

Les règles régissant la gymnastique stipulent que les routines féminines doivent durer 90 secondes, 20 secondes de plus que celles des hommes, et qu’elles doivent inclure de la musique d’un bout à l’autre.

Au fil des années, la musique a évolué. Dans les années 1960, la règle était qu’un seul instrument pouvait être utilisé, alors les équipes ont apporté leur propre pianiste en direct, a déclaré Cervin. Puis, dans les années 1980, les cassettes ont été autorisées, élargissant les types de musique que les gymnastes pouvaient utiliser dans leurs routines au sol.

Cependant, une règle n’a pas changé : la musique ne peut pas inclure de mots reconnaissables.

“Les paroles n’ont jamais été autorisées, donc nous ne voyons pas très souvent des gymnastes danser sur des chansons populaires”, a déclaré Cervin. “Ou si nous le faisons, ce sont des couvertures sans les mots.”

Les juges attribuent des points aux gymnastes pour leur talent artistique, leur musicalité et leur chorégraphie, tandis que les hommes sont notés principalement pour leurs compétences acrobatiques, ce qui ne les incite pas à ajouter des éléments artistiques à leurs routines, a déclaré Jason Woodnick, vice-président du programme USA Men’s Gymnastics.

Parce que la notation est liée à la chorégraphie, les femmes peuvent avoir des points déduits si elles terminent leur routine avant ou après la fin de la musique. Il y a eu des tentatives pour amener des hommes à se produire sur de la musique, comme l’équipe soviétique lors d’une réunion sur invitation en 1978, mais cela n’a jamais vraiment prospéré, a déclaré Cervin.

“Pour les hommes, la musique n’est pas autorisée dans leurs routines au sol”, a déclaré Lindsey Ayotte, entraîneure en chef de la gymnastique féminine à l’Université du New Hampshire. “Ce n’est vraiment pas nécessaire, car il n’y a aucune composante de danse. Leurs routines sont principalement basées sur la roue, la force et la puissance. Ce n’est pas une option pour eux d’utiliser la musique.”

Mark Williams, entraîneur-chef de la gymnastique masculine à l’Université de l’Oklahoma, a déclaré qu’il pensait qu’il était logique que les femmes aient de la musique dans le cadre de leurs routines au sol.

“Les épreuves masculines se concentrent sur le haut du corps de l’anatomie humaine, tandis que les épreuves féminines se concentrent sur les jambes et les techniques de course”, a-t-il déclaré.

La gymnastique féminine met davantage l’accent sur la force et l’athlétisme

En 2021, certaines vieilles attentes pour les gymnastes ont été remises en question. Par exemple, l’équipe allemande de gymnastique féminine a rejeté les uniformes en bikini et a opté pour des versions intégrales aux Jeux olympiques de Tokyo, dans une déclaration contre la “sexualisation” des athlètes féminines.

Il y a aussi beaucoup moins de danse et d’art maintenant dans la gymnastique féminine d’élite et beaucoup plus de puissance et de force, a déclaré Ayotte de l’Université du New Hampshire.

“Il y a encore plus de danses, de sauts et de sauts en gymnastique féminine que vous ne voyez pas avec les hommes, mais beaucoup de femmes font le strict minimum en danse et font plus de roues de haut niveau”, a-t-elle déclaré.

Les gymnastes hyperactifs comme Simone Biles de Team USA repoussent les limites et comblent les écarts avec leurs homologues masculins.

Biles a quatre capacités, ou mouvements de signature, qui portent son nom, y compris un saut en arrière avec trois torsions et deux plis, une torsade éblouissante qu’il faut voir pour le croire.

Biles fait des choses que même les hommes ne peuvent pas faire, a déclaré Williams, entraîneur à l’Université d’Oklahoma.

“Simone poursuit un voyage pour les gymnastes féminines qui a vraiment commencé à la fin des années 1960 et au début des années 1970, lorsqu’elles ont commencé à faire plus de roues pour accompagner leur danse, et cette roue rivalisait avec celle des hommes en termes de difficulté. “, a déclaré Cervin.

“Simone fait un effort supplémentaire … et elle le fait en même temps qu’elle doit dépenser son énergie à danser, sauter, tourner et sourire tout au long de sa routine.”

Cervin a déclaré qu’elle aimerait voir les “attentes liées au genre” supprimées en gymnastique pour rendre le sport plus inclusif et progressif. De cette façon, les hommes peuvent inclure de la musique dans leurs routines s’ils le souhaitent, et les femmes peuvent choisir d’agir calmement.

Jusqu’à ce que cela se produise, les gymnastes continueront à sauter et à se frayer un chemin dans le livre des records. Et ils le feront au rythme de la musique.

