Pourquoi les horloges avancent-elles et quel est le jour le plus long de l’année? ⋆ 10z viral

Nous pouvons nous attendre à plus d’heures de lumière du jour dans les mois à venir (Photo: .)

L’été est bel et bien en route – mais cela signifie-t-il que nous perdrons une heure de sommeil lorsque les horloges avancent ce week-end?

Vous aurez déjà remarqué un temps plus chaud et une lumière du jour plus longue le soir ces dernières semaines, et ces soirées d’été avec nos amis et nos familles ne sont pas trop loin avec des restrictions de verrouillage progressivement assouplies.

À 1h du matin le dimanche 28 mars, les horloges avanceront d’une heure à l’heure d’été britannique (BST) – cela signifie que 1h du matin deviendra 2h du matin à la place.

Cela nous fait tous «perdre» une heure – mais ne vous inquiétez pas, nous la récupérerons plus tard dans l’année.

Mais pourquoi les horloges changent-elles?

Pourquoi les horloges avancent-elles?

Les horloges changent d’une heure deux fois par an au printemps et en automne – ou, si vous voulez une autre façon de vous en souvenir, vous pouvez utiliser le mnémonique anglais américain «spring forward, fall back».

La pratique de changer les horloges pendant les mois d’hiver est venue pour nous donner plus de lumière du jour le matin.

Le gouvernement a introduit l’heure d’été britannique pendant la Première Guerre mondiale pour améliorer l’économie en donnant aux agriculteurs une heure supplémentaire de soleil pour travailler.

Cependant, c’est l’arrière-arrière-grand-père du chanteur de Coldplay Chris Martin, William Willett, qui a eu l’idée de l’heure d’été britannique en 1907.

Willett a passé une grande partie de sa vie à essayer de convaincre les gens qu’ils devraient se lever une heure plus tôt au printemps pour profiter au maximum des matins plus clairs – bien qu’il soit décédé juste avant son introduction en 1916.

Cependant, l’idée de changer le système horaire existe depuis des siècles – on pense que même les Romains l’ont fait.

Quel est le jour le plus long de l’année en 2021?

Nous perdrons une heure de sommeil à 1h du matin le dimanche 28 mars 2021 (Photo: .)

Le jour le plus long de l’année en 2021 tombe le lundi 21 juin.

Ce jour-là devrait être inoubliable en Angleterre avec le 21 juin réservé au jour où les restrictions de verrouillage définitives seront levées en Angleterre.

Toutes les limites légales sur les contacts sociaux sont définies pour être supprimées le jour même où les boîtes de nuit peuvent rouvrir.

Quand les horloges remontent-elles en 2021?

Les horloges remontent – ce qui signifie que nous gagnons une heure de sommeil – à 2 heures du matin le dimanche 31 octobre 2021.

C’est à ce moment que les horloges reviennent à l’heure de Greenwich (GMT).



PLUS: Les vacances d’été à l’étranger « pourraient risquer un quatrième verrouillage en hiver »



PLUS: Pâques 2021: quelles seront les règles de verrouillage – pouvez-vous voir la famille?

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();