Pourquoi les hôtes du gala du Met de cette année marquent un moment sans précédent dans la mode

Le thème de la soirée étoilée de cette année tourne autour de l’ouverture de la nouvelle exposition du Met “In America: A Lexicon of Fashion” au Anna Wintour Costume Center. Selon le communiqué officiel, les participants peuvent s’attendre à visiter une maison américaine fictive, chaque chambre présentant des exemples de mode des 20e et 21e siècles qui honoreront “les coutumes et les comportements des occupants imaginaires” et se concentreront sur une émotion différente.

“Chalamet, Eilish, Osaka et Gorman ont tous développé un langage visuel distinct pour leur personnalité publique”, indique également l’annonce de Vogue. “Un modèle qui s’inspire de l’héritage de la mode emblématique fabriquée aux États-Unis.”