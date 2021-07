Pourquoi les Huawei FreeBuds Pro sont la meilleure alternative aux AirPods Pro maintenant qu’ils ne coûtent que 123 euros | La technologie

in

Si vous envisagez d’acheter un casque et que vous en voulez un avec annulation, il existe de nombreuses options, bien que très peu comme le FreeBuds Pro de Huawei, également en vente.

Lorsqu’il s’agit d’acheter un casque de type True Wireless, il est difficile de choisir, et l’essor de ce secteur a conduit à la vente de centaines de modèles très similaires et de toutes marques, dont certains totalement inconnus.

Cependant, des entreprises comme Apple, Samsung ou Huawei vendent leurs propres modèles d’écouteurs TWS dans différents segments de prix, bien que Il faut dire qu’en ce moment les FreeBuds Pro sont probablement les meilleurs, du moins par rapport au rapport qualité/prix, et c’est qu’Amazon les a réduits à seulement 123 euros avec la livraison gratuite, soit une remise de 55 euros sur son prix d’origine.

Nous avons pu les tester dans leur revue et le résultat est excellent en termes de qualité sonore et de suppression du bruit. Nous vous disons pourquoi ils seraient un très bon achat comme alternative à bas prix vers AirPods Pro.

Ces écouteurs TWS ont une suppression active du bruit et une charge sans fil, en plus d’un design haut de gamme et d’une détection intelligente des sons ambiants pour activer l’ANC.

Un design particulièrement frappant, surtout ceux en argent, et au même prix

Toutes les couleurs de ces écouteurs Huawei coûtent le même prix, 109 euros, même les plus esthétiques de toutes, les argentées, dont vous pouvez voir la photo au-dessus de ce paragraphe.

Très bonne suppression active du bruit, et également réglable sur les téléphones Android et iPhone

Comme nous l’avons vu de première main, l’ANC de ces écouteurs bloque totalement le son. De plus, vous pouvez choisir entre plusieurs modes plus ou moins permissifs avec l’application AI Life sur iOS et Android.

Charge sans fil Qi Wireless compatible avec pratiquement toutes les bases de charge du marché

Peu d’écouteurs aussi bon marché que le FreeBuds Pro proposent une recharge sans fil. Dans certains cas, il faut même payer un supplément, mais pas avec ceux-ci : son boîtier est compatible avec Qi Wireless.

Bluetooth 5.2 pour avoir la connexion la plus stable du moment, en plus de la plus efficace en consommation de batterie

La norme Bluetooth est importante, et le FreeBuds Pro utilise le dernier de tous, donc les pertes de connexion sont vraiment inexistantes.

20 heures d’autonomie avec les charges successives données par son boîtier

Son boîtier permet de recharger plusieurs fois la batterie du casque sans avoir à passer par une prise, atteignant environ 20 heures au total.

Prix ​​exceptionnel et livraison gratuite depuis l’Espagne

Cette offre sur les FreeBuds Pro de Huawei vient d’Amazon, qui propose la livraison gratuite sur toute la péninsule pour ses clients, une véritable aubaine.

