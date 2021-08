Pourquoi les hyperliens sont-ils bleus ? Une analyse approfondie de l’historique du Web

Un nouvel article de blog de Mozilla pose la question, pourquoi les hyperliens sont-ils bleus ? C’est une plongée fascinante dans l’histoire du Web. Il n’y a pas de réponse définitive, mais Elise Blanchard a un pressentiment.

Je vais partager quelques points saillants de la pièce.

Mosaic, un premier navigateur publié par Marc Andreessen et Eric Bina le 23 janvier 1993, avait des hyperliens bleus. Pour vraiment comprendre l’origine et l’évolution des hyperliens, j’ai parcouru l’histoire de la technologie et des interfaces pour explorer comment les liens étaient gérés avant les moniteurs couleur, et comment les interfaces et les hyperliens ont rapidement évolué une fois que la couleur est devenue une option.