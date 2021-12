Pourquoi les injections de rappel du vaccin Covid-19 pourraient aider à arrêter la variante omicron

Avec l’émergence de la variante du coronavirus omicron, les injections de rappel de Covid-19 peuvent sembler plus urgentes que jamais.

Les Centers for Disease Control and Prevention conseillent désormais à tous les Américains de plus de 18 ans de recevoir une dose supplémentaire de l’un des vaccins Covid-19 approuvés, une recommandation plus forte que ses recommandations de ces dernières semaines. Et l’agence a lié sa mise à jour à la nouvelle variante.

De nombreux experts soutiennent également le renforcement de l’ensemble de la population ; d’autres restent sceptiques quant à savoir si les États-Unis devraient donner la priorité à des injections supplémentaires pour tous les adultes en bonne santé, étant donné que la protection contre les maladies graves et la mort par deux injections semble se maintenir.

Dans l’ensemble, les experts des deux camps disent qu’omicron n’a pas changé leur façon de penser aux injections de rappel – du moins pas encore.

Premièrement, alors qu’il est trop tôt pour dire comment les vaccins résisteront à l’omicron, de nombreux experts doutent qu’une nouvelle formule pour combattre la variante soit nécessaire. Les vaccins existants, ainsi que l’augmentation globale des anticorps d’un rappel pour de nombreuses personnes, pourraient finalement suffire.

« Je ne pense pas que nous aurons besoin de boosters spécifiques à une variante », m’a dit Monica Gandhi, professeur de médecine à l’UC-San Francisco. Elle a souligné que le vaccin contre la rougeole, qui a été développé en 1963, n’a jamais été mis à jour.

Deuxièmement, bien que nous ne sachions pas quand ou si omicron deviendra la souche dominante aux États-Unis, les injections de rappel offrent actuellement un avantage : elles vous protègent contre la version du virus qui est déjà dominante aux États-Unis en ce moment, le delta une variante. Les cas ont augmenté, l’immunité contre les coups de feu au printemps peut être en déclin, et le froid et les vacances poussent les gens à l’intérieur.

Les perspectives plus larges, et non les craintes d’une onde omicron, sont la raison la plus pressante pour obtenir un troisième coup, selon les experts.

Aurons-nous besoin d’un booster spécifique à l’omicron ?

La variante omicron semble avoir des mutations importantes par rapport aux versions précédentes du virus, ce qui peut la rendre plus susceptible de surmonter l’immunité contre les vaccins ou les infections antérieures. Mais il faudra des semaines pour que les données arrivent pour savoir si cela se produit réellement, et encore plus de temps pour savoir ce que cela signifierait pour les personnes déjà vaccinées.

Plusieurs des experts à qui j’ai parlé pensaient qu’un booster omicron ne serait finalement pas nécessaire. « Je pense que le pari le plus probable, comme les trois autres variantes, est que cette variante sera également protégée contre les maladies graves », m’a dit Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center à l’hôpital pour enfants de Philadelphie.

Les vaccins ont déjà relativement bien résisté à la variante delta ; il y a eu une certaine baisse de l’efficacité du vaccin dans la protection contre toute maladie alors que le delta est devenu dominant au cours de l’été, selon les études du CDC. Mais la protection contre les maladies graves, c’est-à-dire l’hospitalisation ou le décès, est restée forte pour la plupart des personnes recevant le régime à deux doses. Cela est considéré comme la preuve que les vaccins existants peuvent également être très efficaces contre omicron, même avec ses nombreuses mutations.

« Les vaccins ont protégé contre la très récente poussée causée par la variante delta, même si delta diffère génétiquement de la souche vaccinale », m’a dit Matthew Laurens, professeur au Center for Vaccine Development and Global Health de l’Université du Maryland.

La réponse plus élevée des anticorps au virus que vous avez après une injection de rappel peut également fournir une large protection contre différentes variantes, y compris l’omicron.

« Les résultats récents des études de rappel pour les vaccins à ARNm soutiennent qu’une troisième dose augmente la réponse en anticorps à la vaccination », a déclaré Laurens, « et une réponse en anticorps plus élevée inclura probablement plus d’anticorps capables de protéger contre le virus variant. »

L’essentiel : bien qu’il y ait encore beaucoup de choses que nous ne savons pas, les injections de rappel actuelles pourraient suffire à faire l’affaire contre omicron, c’est pourquoi le CDC continue d’exhorter tous les adultes américains à recevoir une dose supplémentaire.

« L’émergence récente de la variante Omicron (B.1.1.529) souligne davantage l’importance de la vaccination, des rappels et des efforts de prévention nécessaires pour se protéger contre le COVID-19 », a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky, dans un communiqué accompagnant les nouvelles directives.

Le débat sur les boosters ne change pas forcément avec omicron

Il existe encore des désaccords parmi les experts sur la question de savoir si les injections de rappel sont appropriées pour tout le monde. La variante omicron ne peut pas changer ce débat.

La grande majorité des experts s’accordent à dire que les injections de rappel ont du sens pour les personnes âgées et immunodéprimées, qui ne bénéficient pas de la même protection du régime à deux doses que le reste de la population. Il y a eu moins de consensus sur les boosters pour les adultes plus jeunes et en bonne santé, bien que le CDC recommande désormais une dose supplémentaire pour toutes les personnes de plus de 18 ans.

Les sceptiques soulignent les preuves que les vaccins restent fortement protecteurs contre les symptômes graves chez les personnes plus jeunes et en meilleure santé, même si leur efficacité à prévenir toute maladie a diminué. Ils s’inquiètent du risque d’effets secondaires, tels que l’inflammation cardiaque, pour les personnes en bonne santé qui pourraient ne pas bénéficier beaucoup d’une autre dose.

« Je ne pense pas que nous ayons suffisamment de données pour dire que ce vaccin ne fait pas ce qu’il est censé faire, c’est-à-dire protéger contre les maladies graves », m’a dit Offit. «Ce vaccin continue de le faire. Nous en quelque sorte en appelant ces maladies bénignes des infections révolutionnaires. »

Ils craignent également que la campagne de rappel puisse détourner l’attention de la campagne visant à faire vacciner des personnes non vaccinées, à la fois aux États-Unis et dans le reste du monde. Environ 30 pour cent de la population américaine n’est toujours pas vaccinée ; 44% de la population mondiale – 3,4 milliards de personnes – n’ont pas reçu une seule dose de vaccin Covid-19.

Il existe des raisons biologiques pour lesquelles l’immunité contre les symptômes s’estomperait, mais la protection contre les maladies graves tiendrait. Le système immunitaire humain a plusieurs couches de défense contre les envahisseurs extérieurs.

Les anticorps peuvent éliminer un virus avant qu’il ne se transforme en infection, mais ils sont également plus susceptibles de diminuer avec le temps. Les cellules mémoire, quant à elles, peuvent durer des années et, bien qu’elles s’activent plus lentement, elles peuvent empêcher les symptômes de devenir trop graves après qu’une infection a déjà commencé. En d’autres termes, même si votre système immunitaire n’est peut-être pas aussi efficace pour vous empêcher de tomber malade, il dispose toujours des outils nécessaires pour empêcher qu’une maladie bénigne ne se développe au point que vous deviez vous rendre à l’hôpital.

« La plupart des scientifiques pensent que nous devrions toujours avoir une protection contre les maladies graves avec des vaccinations avec la variante omicron », a déclaré Gandhi. « Si vous voulez une explosion de nouveaux anticorps contre le virus pour vous protéger des avancées légères, le rappel du vaccin original devrait fonctionner pour le faire. »

Certains de ces sceptiques ont également fait valoir que les États-Unis devaient être plus précis sur ce que la campagne de rappel est censée atteindre. Est-il censé arrêter toute maladie ? Ou est-ce simplement censé aider à prévenir les pires résultats et faire de Covid-19 quelque chose avec lequel nous pouvons vivre ?

Mais certaines personnes ne veulent vraiment pas tomber malades.

« J’ai reçu mon vaccin contre le zona non pas parce que je pensais que j’allais mourir du zona. Je l’ai eu parce que je ne voulais pas attraper le zona », a déclaré Peter Hotez, codirecteur du Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development. « C’est vrai pour la plupart des vaccins pour adultes. »

Alors que le schéma à deux doses a plutôt bien résisté à la variante delta actuellement dominante, cela a été la preuve d’une protection décroissante contre les maladies graves. Comme Michael Klompas de la Harvard Medical School l’a écrit dans JAMA plus tôt ce mois-ci, un certain nombre d’enquêtes en cours « suggèrent qu’il pourrait y avoir une diminution parallèle de l’efficacité du vaccin contre les hospitalisations avec le passage du temps ».

Cela renforcerait les arguments en faveur des boosters, et le renforcement peut également avoir d’autres avantages. Les vaccins semblent conduire à moins de transmission et réduisent également les risques de long Covid si la personne est infectée par le virus.

De nombreux experts sont persuadés que les avantages de stimuler presque tout le monde l’emportent sur les risques – une position que le CDC a désormais également approuvée.

« Les preuves des rappels sont assez convaincantes et répondent aux inquiétudes concernant la diminution de l’immunité contre les souches actuelles du virus avec lesquelles nous vivons déjà », m’a dit Jen Kates, directrice de la santé mondiale et de la politique VIH à la Kaiser Family Foundation. . « Le delta est toujours la variante dominante aux États-Unis et cela devrait être la principale préoccupation de quiconque. »