Pourquoi les inquiétudes concernant les perspectives de BB Stock sont bien exagérées

in

BlackBerry (NYSE :BB) les principaux résultats fiscaux du premier trimestre ne semblaient pas très impressionnants, les bénéfices étaient en fait assez solides. Plus important encore pour les perspectives à long terme des actions BB, la société continue de faire d’excellents progrès sur quelques fronts importants.

Source : Shutterstock

Plus précisément, son activité QNX continue de prospérer, son initiative Ivy semble toujours sur le point d’être un grand succès, et je pense que le montant d’argent que BlackBerry recevra en échange de plusieurs de ses brevets pourrait dépasser les perspectives moyennes de Wall Street.

Sur le plan de la sécurité informatique, les nouveaux produits de BlackBerry, une technologie solide et éprouvée et un large contingent de professionnels de la vente entrants devraient considérablement augmenter les résultats de l’action BB d’ici son quatrième trimestre fiscal.

Les résultats du premier trimestre étaient assez solides

Il est vrai que, comme l’ont souligné tant d’articles et de chroniques, les revenus de BlackBerry au premier trimestre ont chuté de 15 % par rapport à l’année précédente.

Mais plusieurs problèmes temporaires ont probablement causé cette baisse. Plus précisément, l’activité de sécurité informatique de l’entreprise a été confrontée à une comparaison difficile avec le premier trimestre 2020, lorsque le début de la pandémie a poussé de nombreuses entreprises à chercher à assurer la sécurité de leurs travailleurs à distance.

En outre, nuisant à l’activité QNX de BlackBerry, les pénuries de puces ont réduit la production automobile au dernier trimestre et les revenus de propriété intellectuelle de la société ont été réduits au premier trimestre en raison des pourparlers en cours sur la vente de plusieurs de ses brevets. Je n’ai aucun doute que, sans tous ces problèmes, le chiffre d’affaires de la société aurait augmenté de manière significative au premier trimestre par rapport à la même période un an plus tôt.

Pendant ce temps, le résultat net de BlackBerry a été abaissé par un problème saisonnier : la société verse ses primes annuelles au premier trimestre. Et bien sûr, tous les facteurs qui ont eu un impact négatif sur le chiffre d’affaires de BlackBerry ont probablement également réduit ses bénéfices. Malgré tous ces problèmes, les opérations de la société n’ont perdu que 33 millions de dollars de liquidités au cours du trimestre. Selon toute vraisemblance, ce nombre aurait été positif s’il n’y avait pas eu tous les problèmes temporaires.

L’EBITDA de Blackberry, hors certains éléments, s’est soldé par une perte de 6 millions de dollars. Ce chiffre aurait presque sans aucun doute été positif s’il n’y avait pas eu les problèmes temporaires.

Donc, en général et dans l’ensemble, je pense que l’activité de BlackBerry reste légèrement rentable. (Au quatrième trimestre, la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation de la société s’est élevée à 51 millions de dollars, tandis que le même nombre pour l’exercice 2021 était de 82 millions de dollars. Pour l’exercice 21, son bénéfice par action, hors la pandémie)

L’entreprise QNX est florissante et Ivy progresse bien

Malgré la pénurie de puces, le carnet de commandes des revenus de redevances de QNX a augmenté de 9 % par rapport à l’année précédente (la comparaison a toutefois été facilitée par le début de la pandémie au premier trimestre 2020). Plus impressionnant encore, les revenus de son unité Internet des objets, qui est actuellement dominée par QNX, ont grimpé de 48% par rapport à l’année précédente, et la marge brute de la division était de 84%.

À l’avenir, QNX devrait bénéficier d’un certain nombre de tendances fortes, notamment la confiance des constructeurs automobiles, de solides « activités de conception », un contenu logiciel accru et la force de l’entreprise lorsqu’il s’agit de fournir des « systèmes critiques de sécurité » pour les véhicules, PDG John Chen a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de la société.

En ce qui concerne Ivy, la boutique d’applications automobiles avec laquelle BlackBerry développe Amazon (NASDAQ :AMZN) et d’autres partenaires, Chen a noté que son entreprise continuait à travailler en étroite collaboration avec Amazon et a déclaré qu’il s’attend toujours à ce qu’une première version du produit soit publiée en octobre 2021. Il a ajouté que les versions d’Ivy devraient commencer à être distribuées en février. 2022.

De manière impressionnante, Chen a déclaré que presque tous les principaux constructeurs automobiles qui intègrent QNX dans leurs véhicules sont désormais impliqués dans le projet. Une société de recherche tierce a récemment estimé que QNX est installé dans 195 millions de véhicules dans le monde.

En outre, Berkshire Hathaway’s (NYSE :BRK.A, NYSE :BRK.B), Geico Assurance, Telus (NYSE :TU), une grande entreprise canadienne de télécommunications et un cartographe, Ici les cartes, travaillent également sur l’App Store.

Enfin, plus de 200 start-ups ont demandé des subventions au Ivy Innovation Fund de BlackBerry, et Blackberry a annoncé qu’il investirait dans une start-up qui chercherait à « gérer… le fonctionnement de la batterie à l’aide de l’intelligence artificielle », a rapporté Chen.

Changements positifs dans le secteur de la sécurité informatique et l’accord sur les brevets

Bien que l’unité de sécurité informatique (que BlackBerry appelle cybersécurité) ait été confrontée à une comparaison difficile, je suis un peu préoccupé par la baisse de 10 % par rapport à l’année dernière dans la première ligne de l’unité.

Cependant, en raison des produits solides de la division, ainsi que des mesures positives prises par Chen, je reste très confiant dans les perspectives à long terme de l’unité.

Selon Chen, le système antivirus basé sur l’IA de BlackBerry, Protect, a réussi à empêcher « le ransomware DarkSide, qui aurait été à l’origine des cyberincidents du Colonial Pipeline » de causer des dommages.

“Nous avons le moteur d’IA le plus mature de l’espace et la capacité de bloquer les ransomwares des années à l’avance sans avoir besoin de mettre à jour la connectivité réseau”, a déclaré Chen, ajoutant que Protect bloquait également “d’autres menaces très médiatisées, telles que le Conti ransomware, Mobillion REvil et autres.

Au premier trimestre, BlackBerry a lancé BlackBerry Gateway « un produit d’accès au réseau zéro confiance qui utilise… Cylance AI pour authentifier en continu l’activité du réseau », protégeant efficacement les appareils distants et mobiles contre les cyberattaques.

Un autre nouveau produit lancé le trimestre dernier était Optics 3.0, un “moteur basé sur l’IA {qui} reste à la fois à la périphérie et dans le cloud, permettant de nouvelles réponses en temps réel, à la fois hors ligne et en ligne”. Le PDG a mentionné que l’optique 3.0 “continue d’être un différenciateur pour” BlackBerry.

Parmi les clients impressionnants de l’unité de cybersécurité se trouvaient Mitsubishi (OTCMKTS :MSBHF), le gouvernement canadien et plusieurs divisions du gouvernement américain, dont le département d’État, le département du Trésor et le département de la Défense.

Également encourageant, Chen a déclaré que le pipeline de la cybersécurité augmentait.

Au premier trimestre, BlackBerry a considérablement augmenté son recrutement de professionnels de la vente. Il s’attend à ce que ses effectifs commerciaux soient 28% plus élevés à la fin du deuxième trimestre qu’au début de l’exercice.

Chen a indiqué qu’il s’attend à ce que les nouveaux professionnels des ventes augmentent la facturation de l’entreprise cette année et ses ventes l’année prochaine. Compte tenu de la force des produits de l’entreprise et de la forte demande de systèmes de cybersécurité, je m’attends à ce que ce scénario se concrétise.

L’accord sur les brevets semble imminent

Comme je l’ai noté dans ma chronique du 6 mai sur les actions BB, je crois que Facebook (NASDAQ :FB) est prêt à acheter de nombreux brevets de BlackBerry parce que le géant des médias sociaux semblait sur le point de perdre une bataille judiciaire avec BlackBerry.

« Inutile de dire que Facebook a une tonne d’argent, et son revers juridique l’incite à conclure un accord avec BlackBerry. Je m’attends à ce que BlackBerry reçoive au moins 1 milliard de dollars de l’accord », ai-je écrit dans l’article.

RBC Capital a récemment suggéré que BlackBerry pourrait obtenir environ 1 milliard de dollars de l’accord, mais je pense que le total pourrait facilement atteindre 2 à 3 milliards de dollars.

De manière encourageante, Chen a déclaré que BlackBerry était toujours “optimiste quant à une conclusion réussie de la négociation du portefeuille de brevets lui-même” et a déclaré que sa société et l’autre partie “ont commencé à négocier l’accord définitif”.

Le résultat sur BB Stock

Compte tenu des nombreux catalyseurs forts et positifs de BlackBerry, y compris son partenariat avec Amazon, ses solides produits de sécurité informatique et son prochain accord de brevet, ainsi que le rapport prix-ventes raisonnable de la société de 7,8 et ses résultats relativement solides, je reste très optimiste sur Action BB.

A la date de publication, Larry Ramer détenait une position longue sur BlackBerry. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.