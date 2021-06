Pourquoi les intoxications alimentaires sont-elles si fréquentes en été | Vie

L’été est la saison de pointe pour les maladies d’origine alimentaire. Ce sont les lignes directrices pour prévenir l’intoxication alimentaire et détecter ses symptômes.

Vous voudrez peut-être aller pique-niquer au bord de la rivière, savourer votre collation préférée lors d’une excursion à la montagne ou préparer le récipient pour profiter d’une journée à la plage, mais vous devez faire attention aux intoxication alimentaire en été.

Selon Medline Plus, ce phénomène se produit lorsque vous buvez de l’eau ou consommez des aliments qui contiennent bactéries, parasites, virus vagues toxines produites par ces micro-organismes. La plupart des cas d’intoxication alimentaire sont causés par des bactéries courantes telles que le staphylocoque ou Escherichia coli (E coli).

le intoxication alimentaire ils sont plus fréquents après avoir pris de la nourriture lors de barbecues, de cafétérias scolaires, de grands rassemblements sociaux ou de restaurants.

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec un moniteur d’activité physique, un capteur de fréquence cardiaque et une mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Les causes sont très variées, de l’eau avec du fumier ou des agents pathogènes aux manipulations dangereuses, la contamination croisée sur les tables et les ustensiles de cuisine qui ne sont pas complètement propres, les mains sales de la personne qui cuisine ou les ingrédients qui n’ont pas été conservés à la bonne température. La viande, le poisson et les crustacés insuffisamment cuits, la mayonnaise ou les produits laitiers crus peuvent être quelques-uns des déclencheurs.

Et quels sont les groupes de population les plus vulnérables à une intoxication alimentaire? Les enfants et les personnes âgées, les femmes enceintes et allaitantes, et les personnes dont le système immunitaire est affaibli et/ou qui ont une maladie grave telle que le diabète, le cancer ou une maladie rénale.

Comment éviter les intoxications alimentaires cet été

Il y a une phrase qui le résume en 4 verbes : nettoyer, séparer, cuisiner et refroidir.

“En été, les maladies d’origine alimentaire augmentent généralement”, a déclaré à Today Robert Gravani, professeur émérite de sciences alimentaires à l’Université Cornell. “Les bactéries se développent mieux à des températures plus chaudes, mais nous préparons également la nourriture à l’extérieur et il est plus difficile de contrôler toutes les variables.”

Lorsque votre corps subit ce type d’attaques, il dispose en fait des ressources nécessaires pour essayer d’expulser un bactérie ou un micro-organisme qui vous rend malade. En réponse à la croissance de cet agent pathogène à l’intérieur, les vomissements ou la diarrhée sont des véhicules pour l’expulser.

Il existe des virus tels que le norovirus, qui peuvent être transmis par un manipulateur d’aliments asymptomatique qui ne s’est pas lavé les mains correctement. Si les légumes que vous mangez ont poussé avec l’eau d’une rivière ou d’un puits pollué, une intoxication peut également se produire.

De la CDC, ils contribuent ce qui suit conseils pour éviter les intoxications:

Lavez-vous toujours les mains avant, pendant et après la préparation des aliments, ainsi que les ustensiles et les surfaces de travail. N’oubliez pas que les germes peuvent survivre et proliférer dans de nombreux endroits de votre cuisine, comme les couteaux, les plans de travail ou les planches à découper. Séparez la viande crue, la volaille, les fruits de mer, le poisson et les œufs des aliments prêts à manger. Utilisez des planches à découper séparées et gardez la viande crue à l’écart des autres aliments dans le réfrigérateur et à l’épicerie. Faites cuire les aliments à la bonne température interne pour tuer les bactéries nocives, telles que la salmonelle. Pour vous assurer que vous pouvez utiliser un thermomètre pour aliments. N’oubliez pas de garder le réfrigérateur et le congélateur à la bonne température. La meilleure température pour le réfrigérateur est de 4°C, -18°C pour le congélateur. Réfrigérez les restes dans les 2 heures suivant la cuisson, ou dans l’heure s’ils ont été trop cuits.

De plus, si vous allez manger à l’extérieur en été, vous devez apporter une glacière séparée pour les boissons et un réfrigérateur pour garder les aliments à la bonne température. Il est également important d’être vigilant, par le biais d’organisations telles que l’AESAN ou l’OCU, sur les aliments qui sont retirés du marché en raison de problèmes de contamination ou d’intoxication alimentaire.

Signes pour détecter que vous souffrez d’intoxication alimentaire

De Healthline, ils révèlent quels sont les principaux symptômes d’empoisonnement, qui peut varier considérablement selon l’origine de l’infection. Le temps nécessaire à leur apparition peut varier d’aussi peu que 1 heure à 28 jours.

Les cas courants d’intoxication alimentaire ils comprendront généralement au moins trois des symptômes suivants :

Crampes abdominales Diarrhée Vomissements Perte d’appétit Légère fièvre Faiblesse ou fatigue Nausées Maux de tête

Dans les cas plus graves et graves, qui peut même entraîner la mort, les symptômes sont les suivants :

Diarrhée qui persiste pendant plus de trois jours Fièvre supérieure à 101,5°F Difficulté à voir ou à parler Symptômes de déshydratation sévère, qui peuvent inclure la bouche sèche, peu ou pas d’uriner et des difficultés à retenir les liquides Urine sanglante

Si vous ressentez l’un de ces symptômes, vous devriez consulter un médecin immédiatement.

Tomber malade après avoir mangé des aliments contaminés “dépend de votre corps, de la quantité d’exposition, de votre âge et de votre état de santé”, selon la clinique Mayo. En été, soyez extrêmement prudent et soignez les moindres détails dans la préparation des aliments afin de ne pas vous fâcher lors de votre prochain pique-nique.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.