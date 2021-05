Pourquoi les investisseurs à revenu devraient s’assurer de considérer les BDC

L’abondance de choix d’investissement peut être paralysante. Des actions, des fonds négociés en bourse, des fonds communs de placement et plus encore vous attendent. Mais les investisseurs à revenu à la recherche de rendements élevés pourraient envisager un segment relativement inconnu du marché boursier: les sociétés de développement commercial. Ces actions, appelées BDC en abrégé, présentent de multiples avantages potentiels pour les investisseurs à revenu.

Les BDC sont essentiellement des sociétés d’investissement cotées en bourse.

Le modèle consiste généralement à placer des dettes et/ou des investissements en fonds propres dans d’autres sociétés, qui doivent répondre à certaines exigences. La BDC, en retour, génère des revenus d’intérêts, des revenus de dividendes ou des gains en capital sur ses investissements. Celles-ci dépendent du rendement de l’entreprise cible et de la structure de la transaction du côté de la BDC.

Les BDC peuvent également profiter en réalisant des gains de placement sur les titres qui sont vendus.

En savoir plus sur les BDC

Ces entreprises cibles ont tendance à être plus petites et donc incapables d’accéder elles-mêmes au financement du marché public. La BDC fournit cette capacité du marché intermédiaire en émettant des titres publics pour financer des investissements dans les petites entreprises.

Souvent, ces sociétés cibles sont au milieu d’un redressement ou d’un autre réaménagement, ce qui donne à la BDC un taux d’intérêt ou une position en actions plus élevé pour profiter de la situation.

La BDC doit investir au moins 70 % de ses actifs dans des sociétés privées ou publiques dont la capitalisation boursière est de 250 millions de dollars ou moins. Cela garantit que les BDC fournissent du financement à ceux qui en ont le plus besoin.

Les BDC fonctionnent donc à peu près de la même manière qu’un fonds de capital-investissement ou un fonds de rachat par emprunt. La différence est que les BDC sont cotées en bourse. En comparaison, d’autres fonds ne sont généralement disponibles que pour les investisseurs qualifiés et sont privés.

Considérations clés pour les investisseurs

L’attrait des BDC du point de vue de l’investisseur est évident : les BDC ont tendance à offrir des rendements de dividendes extrêmement élevés aux actionnaires, en raison de leur structure unique.

Les BDC paient généralement des rendements supérieurs à 5 % et, dans de nombreux cas, les rendements sont plus proches de 10 %. Les investisseurs doivent être conscients que certaines BDC ont des titres de meilleure qualité que d’autres, ce qui aura certainement un impact sur le rendement.

Comme pour tout autre investissement, une diligence raisonnable appropriée doit être effectuée plutôt que de simplement rechercher le rendement en dividendes le plus élevé. En général, un rendement plus élevé correspondra à des titres de qualité inférieure et à des risques plus élevés.

En plus des rendements importants qu’un investisseur peut obtenir avec les BDC, certains facteurs de risque sont impliqués.

Premièrement, les BDC émettent généralement de gros montants de dette pour financer leurs investissements. Ces émissions de dette sont généralement effectuées à des taux d’intérêt élevés, souvent dans un état indésirable, ce qui signifie que les rendements de cette dette peuvent facilement se situer à un chiffre élevé. Les BDC prennent ensuite ces produits et les investissent à des rendements plus élevés dans des entreprises qui n’ont pas d’autres sources de financement. Ces rendements sont souvent à deux chiffres. Cela crée un écart pour la BDC, qu’elle utilise ensuite pour payer ses dépenses et, espérons-le, générer un profit pour payer son dividende.

Cela fonctionne très bien lorsque la vigueur économique est persistante, mais lorsqu’une récession frappe, bon nombre de ces sociétés de portefeuille ont tendance à être incapables de rembourser leurs dettes, ce qui entraîne une baisse des revenus de placement pour les BDC.

Taux d’intérêt et risque de crédit

De plus, les BDC sont sensibles aux taux d’intérêt. Étant donné que la dette est émise pour financer des investissements, les mouvements brusques des taux d’intérêt peuvent avoir des répercussions démesurées sur la capacité des BDC à générer un écart favorable sur leurs investissements. Cela est particulièrement vrai lorsque la dette a un taux variable, ce qui signifie qu’elle fluctue en fonction d’une sorte de référence. Les BDC dont les pourcentages d’investissements en actions sont plus élevés qu’en dette seront encore plus sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt. Les investissements en actions ne génèrent pas le même niveau de revenus d’intérêts.

Enfin, et peut-être le plus grand risque pour les investisseurs, est le risque de crédit. Les BDC existent principalement pour prêter de l’argent à de petites entreprises qui ne pourraient autrement obtenir du financement. Cela signifie que le risque de crédit est beaucoup plus important qu’il ne le serait pour une banque traditionnelle ou une autre forme de prêteur. C’est là qu’intervient la qualité du portefeuille. C’est également la raison pour laquelle les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable dans les avoirs sous-jacents du portefeuille de la BDC avant d’investir de l’argent dans une BDC.

La fiscalité est une question distincte dont les investisseurs doivent être conscients. Les dividendes de BDC ne sont généralement pas classés comme admissibles, ce qui signifie qu’ils seraient imposés au taux de revenu ordinaire plutôt qu’au taux de dividende plus favorable. Pour certains investisseurs, ce ne sera pas un problème, mais c’est une considération importante pour les investisseurs qui achètent des BDC dans un compte imposable.

Un exemple de BDC de qualité

Un exemple d’entreprise que nous aimons dans l’espace BDC est Prospect Capital Corporation (NASDAQ :PSEC). Prospect est une BDC qui est cotée en bourse depuis 2004. Elle a une longue feuille de route et a une envergure dans une industrie très fragmentée, avec une capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars.

Aujourd’hui, le versement du dividende est de 0,72 $ par action annualisé. Cependant, Prospect verse son dividende sur une base mensuelle, offrant aux actionnaires un paiement de 0,06 $ par action chaque mois. C’est un énorme avantage pour ceux qui cherchent à générer des revenus pour vivre, ou ceux qui souhaitent simplement accumuler leur richesse plus rapidement avec des paiements de dividendes plus fréquents.

Les actions prospectives ont énormément progressé ces derniers mois, de sorte que le rendement est inférieur à celui typique pour cette BDC particulière. Aujourd’hui, l’action rapporte 8,7%, mais le rendement typique de Prospect est plutôt de 11% ou 12%. Ainsi, nous pensons que les investisseurs devraient attendre un repli avant d’acheter Prospect, mais son dividende actuel semble stable dans un avenir prévisible.

Et avec un rendement proche de 9%, le dividende de Prospect dépasse toujours la moyenne Indice S&P 500 rendement. À des fins de revenus, l’action Prospect semble assez solide.

Réflexions finales sur les BDC

Les BDC ne sont certainement pas pour tout le monde, mais pour les investisseurs qui recherchent des rendements élevés, et dans certains cas des dividendes mensuels, ils peuvent être un choix judicieux. Il y a certainement des risques et d’autres problèmes à considérer avant d’acheter, mais des BDC solides comme Prospect peuvent générer des rendements plusieurs fois supérieurs à ceux du marché en général.

Ainsi, pour les investisseurs cherchant à générer des revenus importants, les BDC valent le détour.

