Pourquoi les investisseurs de Chainlink doivent le savoir avant de vendre de la rage ⋆ Crypto new media

Au cours des derniers mois, le battage médiatique autour de plusieurs altcoins a pris une nouvelle direction. Polygon et Solana, par exemple, ont conservé des niveaux de trafic élevés tandis que Cardano est devenu un altcoin majeur ces derniers mois. Chainlink a eu une histoire similaire en 2020, mais au cours de 2021, l’atout est devenu davantage un compagnon.

Il y a eu moins de pics individuels et au moment de la publication, LINK consolidait toujours moins de 20 $ – son sommet de 2020. Cependant, Chainlink ne se limite pas à sa structure de prix. Et cela peut avoir un impact plus important sur les performances du marché de l’alt à l’avenir.

Oracles et contrats intelligents ?

L’objectif principal d’Oracles consiste à générer des mesures de sécurité fortes pour une blockchain. À la lumière de l’émergence des contrats intelligents, il s’agit d’un enjeu majeur car les vastes données externes nécessaires au maintien de la connectivité sont extrêmement rigides. Par conséquent, l’ajout d’un oracle récupère les données de sources hors chaîne. Il les délivre ensuite sur une blockchain afin que les informations puissent être consommées par des applications de contrats intelligents.

Désormais, un oracle centralisé est un autre point d’échec présumé car il peut être corrompu ou se déconnecter. Par conséquent, le mécanisme d’oracle doit être décentralisé pour assurer la sécurité du réseau. De plus, Chainlink offre la meilleure solution Oracle de l’écosystème.

L’industrie facilite actuellement plus de 450 flux de prix Chainlink opérant sur un certain nombre de réseaux de blockchain, notamment Ethereum, Polygon, BSC, Avalanche, xDai et Heco, avec des plans pour étendre l’accès à de nombreuses autres blockchains et solutions de couche 2 telles que Arbitrum, Optimism, Solana, et au-delà.

Par conséquent, à l’avenir, les services oracle de Chainlink auront un impact énorme puisque l’ensemble de l’espace DeFi est basé sur des contrats intelligents hybrides. L’intérêt pour DeFi améliorera indirectement le besoin nécessaire d’oracles sur différents réseaux. Cela permettra éventuellement au prix de LINK d’évoluer également d’un point de vue fonctionnel.

Comment se déroule le développement du réseau ?

En ce qui concerne l’activité de développement, Chainlink a toujours facilité un taux d’activité plus élevé. Les dépôts Github ont été nettement supérieurs à 1000 pour l’écosystème et le nombre de contributeurs au développement a également maintenu un niveau élevé.

Maintenant, ici, il est important de noter que dev. l’activité n’est pas toujours en corrélation avec la performance active des prix. Cependant, cela permet de clarifier si un projet est obsolète ou non.

Mais qu’en est-il de Chainlink en ce moment?

C’est un récit difficile à tirer à court terme car la tendance est toujours sous un manteau baissier. Si la tendance redevient haussière, davantage de projets DeFi pourraient enregistrer un trafic plus important et les besoins en Oracle pourraient encore s’intensifier.