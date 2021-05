Pourquoi les investisseurs devraient éviter les actions OPEN à ce stade

Comme plusieurs autres blogueurs boursiers l’ont souligné, Technologies Opendoor (NASDAQ:OUVERT) a de multiples attributs positifs. Néanmoins, les faibles marges bénéficiaires de la société, la concurrence rude et la valorisation relativement élevée de l’action OPEN m’amènent à recommander aux investisseurs de rester à l’écart sur celui-ci.

Source: PREMIO STOCK / Shutterstock.com

Et ajouter à ma prudence sont des allégations crédibles faites contre Santé du trèfle (NASDAQ:CLOV). Depuis qu’Opendoor, comme Clover, a été mis sur le marché par Chamath Palihapitiya, l’implication de ce dernier dans Opendoor augmente également ma méfiance à son égard.

Attributs positifs

Un autre chroniqueur d’InvestorPlace, Luke Lango, a identifié certaines des forces de l’entreprise dans son article du 16 avril. Il a noté que le nombre de personnes visitant le site Web de la société a augmenté de 57% d’une année sur l’autre au premier trimestre, tandis que la société devrait bénéficier d’un coup de pouce du marché américain du logement en feu. Enfin, il a noté qu’Opendoor simplifie considérablement le processus de vente.

Pendant ce temps, le chroniqueur de Seeking Alpha, Jay Wu, a noté que le chiffre d’affaires de l’entreprise avait grimpé de 570% de 2017 à 2019.

Bénéfices faibles et concurrence rude

Mais d’un autre côté, un autre écrivain de Seeking Alpha, Michael Wiggins De Oliveira, note que, malgré les énormes augmentations de revenus de la société, son EBITDA au premier trimestre, à l’exclusion de certains éléments, devrait être de -28 millions de dollars, inchangé par rapport à la même période un an plus tôt. .

Ainsi, malgré son activité depuis 2014, Opendoor reste non rentable. Compte tenu de la concurrence rude de l’entreprise, cela ne changera peut-être pas de sitôt. Selon Wiggins De Oliveira, trois autres entreprises importantes utilisent également la technologie pour acheter et vendre rapidement des maisons: Zillow (NASDAQ:Z), Offerpad et Redfin (NASDAQ:RDFN).

Je pense que Zillow a une marque beaucoup plus forte qu’Opendoor, tandis que le pouvoir de marque de Redfin est à peu près égal à celui d’Opendoor.

En attendant, je n’ai aucune raison de croire que l’une de ces entreprises utilise une technologie propriétaire qui ne peut pas être facilement reproduite. Par conséquent, je ne serais pas surpris si la concurrence d’Opendoor continue d’augmenter dans les années à venir.

Participation de Palihapitiya à OPEN Stock

Dans une chronique du 26 février sur Clover Health, j’ai rendu compte des allégations formulées contre cette entreprise par un vendeur à découvert. Recherche Hindenburg. Entre autres accusations, la société a allégué que Clover faisait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice et que son logiciel est un outil pour aider l’entreprise à obtenir de l’argent auprès de Medicare en utilisant des diagnostics non pertinents.

Puisque Palihapitiya a soutenu à la fois Clover et Opendoor, et que Clover a été frappé d’allégations crédibles et préjudiciables, le parrainage d’Opendoor par Palihapitiya me rend un peu plus prudent sur l’action OPEN que je ne le serais autrement.

Risque de taux d’intérêt

Je pense que la rue est trop préoccupée par l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les secteurs de la technologie et de l’énergie propre. De nombreuses entreprises de ces secteurs peuvent croître suffisamment rapidement pour que les hausses de taux d’intérêt ne soient généralement pas pertinentes.

Mais comme chacun sait, le secteur du logement est extrêmement sensible aux taux d’intérêt. La plupart des experts affirmant que l’inflation est appelée à s’accélérer, au moins pendant un certain temps, nous pourrions facilement voir au cours des six prochains mois une hausse soudaine des taux qui ralentirait considérablement le marché immobilier. À ce stade, le stock OPEN et les autres noms liés à l’espace de logement sont susceptibles de plonger.

Évaluation et résultat net sur les actions OPEN

Malgré la rude concurrence d’Opendoor, l’absence de douves solides et le manque de rentabilité, les actions se négocient à un niveau plutôt élevé de 4,6x le chiffre d’affaires 2020 de la société, selon les données obtenues de Yahoo Finance.

Cette concurrence intense et le manque de rentabilité, ainsi que la forte possibilité que sa concurrence s’intensifie de manière significative, rendent le nom assez risqué. Pendant ce temps, les allégations contre Clover Health et la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt à moyen terme me rendent plus prudent sur l’action OPEN.

À la lumière de ces points, je recommande aux investisseurs de vendre le nom.

A la date de publication, Larry Ramer ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.