Pourquoi les investisseurs devraient éviter les actions SPRT à ce stade

Les investisseurs auront du mal à justifier la logique d’achat Support.com (NASDAQ :SPRT) Stock. C’est pourquoi je suggère qu’aucun d’entre eux ne le fasse.

Source : Shutterstock

D’un point de vue fondamental, il n’y a pas grand-chose d’intéressant à propos de l’entreprise. Cependant, la société continue de pivoter, ce qui en fait un point de mire des utilisateurs de Reddit et d’autres investisseurs particuliers axés sur les médias sociaux.

Mais commençons par ces principes fondamentaux, car ils constituent l’élément le plus important de Support.com.

Examen des finances

Dans la plupart des cas, il est sage de simplement déconnecter un investissement du battage médiatique qui l’entoure. Cela signifie, au minimum, que les investisseurs devraient jeter un coup d’œil rapide aux chiffres importants qui sous-tendent une entreprise.

Dans le cas de Support.com, le rapport sur les résultats du premier trimestre de la société, publié le 13 mai, suggère qu’il s’agit d’une entreprise faible.

Les revenus de Support.com ont diminué de 19% en glissement annuel, passant de 11,9 millions de dollars au premier trimestre 2020 à 9,6 millions de dollars au premier trimestre 2021. Ses performances de vente au premier trimestre n’ont donc pas été impressionnantes.

Au-delà du chiffre d’affaires de la société, il y avait d’autres problèmes avec ses résultats du premier trimestre. Concrètement, son résultat net a également continué d’évoluer négativement.

Au premier trimestre 2020, Support.com a déclaré un bénéfice net de 300 000 $. Au quatrième trimestre de 2020, l’entreprise a atteint le seuil de rentabilité. Puis, un trimestre plus tard, Support.com a enregistré une perte nette de 2 millions de dollars. Pour être juste, la société a engagé 1,5 million de dollars de coûts d’exploitation liés à sa prochaine fusion.

Ainsi, les investisseurs plus optimistes pourraient dire que la perte réelle de l’entreprise au premier trimestre était de 500 000 $. Pourtant, les investisseurs n’aiment pas voir leurs résultats baisser. Et la baisse du revenu net de Support.com devrait faire hésiter les investisseurs potentiels avant d’acheter des actions SPRT.

Mais la fusion est l’un des facteurs qui suscitent l’intérêt pour Support.com.

L’actualité de la fusion

Le 22 mars, Support.com a annoncé qu’il allait fusionner avec Greenidge Generation Holdings, une intégration verticale Bitcoin (CCC :BTC-USD) société minière et holding Bitcoin. Greenidge possède une installation de production d’électricité dans le nord de l’État de New York.

Support.com a été une entreprise de service d’assistance à distance pendant toute son existence. Alors, quelle a été l’impulsion de la fusion ? Un communiqué de presse publié début juin par la société a fait la lumière sur le raisonnement potentiel derrière l’accord.

Ce communiqué de presse indiquait que la société fusionnée :

« de nouvelles offres de services {apporteraient} un support client fiable et à la demande 24h / 24 et 7j / 7 aux leaders émergents de la fintech, aux plateformes de crypto-monnaie et NFT, aux bourses et aux OEM de portefeuilles. Les nouvelles offres, y compris Homesourcing.. Cloud Platform et Crypto Concierge.. de Support.com, résoudront les problèmes d’assistance technique et client et fourniront une formation sur la crypto-monnaie et les services financiers, en tirant parti du logiciel de sécurité exclusif de l’entreprise et de ses connaissances institutionnelles approfondies.

Ainsi, Support.com va passer des services d’assistance traditionnels aux services orientés vers Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Les actionnaires de Support.com voteront prochainement sur l’accord.

Support.com a fait le point sur le processus de vote sur la fusion le 12 août. Le vote aura lieu lors d’une assemblée extraordinaire des actionnaires le 10 septembre.

La ligne de fond

Si vous croyez en l’avenir du projet de Support.com, alors il est logique d’établir une position dans ses actions avant le vote sur la fusion. Cela, bien sûr, suppose que vous croyez que les électeurs accepteront la fusion.

L’argument pour investir dans les actions SPRT est que Greenidge Generation Holdings est de plus en plus intégré verticalement. Les points forts du service d’assistance de Support.com seront probablement rapidement exploités par Greenidge, de sorte que les points forts de Support.com seront utilisés pour soutenir les initiatives Bitcoin, crypto et fintech de Greenidge.

Ce n’est pas une proposition folle, mais Support.com n’a pas été très performant, alors que l’engouement général pour la crypto s’est considérablement atténué. Il y a un an, cette fusion aurait pu attirer beaucoup plus d’attention et d’intérêt de la part des investisseurs. Mais maintenant, je regarderais de côté car c’est simplement intéressant à ce stade.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.